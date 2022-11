‘Vergüenza’ que SCJN anulara prisión preventiva oficiosa para ‘defraudadores’, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una vergüenza el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara la reforma de 2019, impulsada por el actual Gobierno, que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales, como la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos.

“Es muy lamentable, es una vergüenza eso con todo respeto, imagínense los ministros, protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, Suprema Corte del derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso”, dijo.

“Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero, o los que se dedican a hacer negocios ilícitos, solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas. ¿Y el pueblo? ¿Qué significa eso que hicieron? ¿Que de alguna u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda pública?”, agregó.

“Y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo, porque, si se facilita el fraude fiscal, hay menos ingresos para la hacienda pública, menos presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país, ¿en beneficio de una minoría?, ¿eso es justicia?”, subrayó.

“Todos los demás, como empleados de los machuchones, lamentable, de pena ajena. Porque ahora, si hay un fraude, se tiene que justificar la prisión preventiva, imagínense, 24 horas, a ver el juez, buscando cómo justificar, nada, una actitud leguleya, ni siquiera apegada a la legalidad, una caricatura de Estado de Derecho”, insistió López Obrador.

“Es lo mismo, igual, es decir: por qué le diste libertad a este delincuente ahhh, es que estaba mal integrada la averiguación, lo mismo, ¿oye y por qué ordenaste que se liberará a las 07:00 de la mañana del sábado, por qué no lo hiciste el viernes a las 07:00 de la mañana o el lunes, o el jueves? Ah, por qué lo haces el sábado, porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales, no da tiempo y además el juez: 24 horas, si no, atente a las consecuencias”, agregó.

“Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública, que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y que se aguanten”, reclamó.

“Sí, sí, bueno, es lo que estamos viendo desde ayer, es una vergüenza, ¿cuánto daño hicieron con las facturas falsas? Eso lo crearon hace 12 años, yo me acuerdo que, creo que en la campaña de el licenciado peña Nieto, se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante, pero estoy hablando de millones de pesos, me acuerdo que en Chihuahua y era una vecindad y no existía, una casita humilde, y no existía la persona”, respondió.