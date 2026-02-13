Versión sobre confusión en caso de mineros de Concordia no es definitiva: Sheinbaum

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la versión sobre una posible confusión en la desaparición de los trabajadores mineros en Concordia no es definitiva.

Durante la conferencia matutina, expuso que la versión de una posible confusión de los trabajadores con un grupo delictivo antagónico es sobre la declaración que dieron los detenidos de ese caso.

“Los detenidos habían dicho que habían confundido a los trabajadores mineros con un grupo delictivo, que fue la declaración que dieron los detenidos”, señaló.

Evidentemente, añadió, la Fiscalía General de la República está haciendo una investigación mucho más profunda, no solamente se le va a creer al detenido que esta fue la causa.

Sheinbaum Pardo expresó que la investigación tiene que ver con hablar con los familiares, hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para saber las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho.

“El Secretario dijo que el detenido dijo eso, pero no quiere decir que no se haga toda la investigación”, asentó.

Y como siempre se ha hecho, continuó, hay un apoyo permanente a las familias de las víctimas, más allá de cuál haya sido la causa.

La Presidenta de México manifestó que de parte de su Gobierno se está apoyando a las víctimas, estar cercanos a ellos, averiguar exactamente la condición laboral de los mineros y ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y también una investigación profunda de cuál es la causa de esa situación.

Y por otro lado, agregó, hablar con la Cámara de la Industria Minera para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que se tiene que hacer para poder proteger tanto a la actividad productiva como a las y los trabajadores.

Expuso que la mina de la empresa canadiense Vizsla Silver aún se encuentra en exploración y todavía no está produciendo.