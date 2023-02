El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que vetará un dictamen que aumenta los castigos por “injurias” al jefe del Poder Ejecutivo federal, así como a los secretarios del Gabinete, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República.

La propuesta es de la morenista Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas y fue aprobada el martes por la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados de la Unión.

“Me sorprendió, ayer, que autorizan en la Cámara que el que insulta al Presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso. No necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, o sea no, libertad de expresión”, dijo el Mandatario.

Según la Diputada federal promovente, las multas en Unidad de Medida y Actualización (UMAS), contempladas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917, deben aumentarse, porque las actuales “no inhiben la comisión de delitos”. No obstante, el dictamen no tocó las penas de prisión consideradas, que alcanzan hasta dos años.

“La Ley sobre Delitos de Imprenta, en todas las fracciones del Artículo 33, aplica penas y multas que no rebasan en su mayoría los dos años de prisión, y multas de 25 a 200 pesos, y esto en la actualidad ya no funciona porque da pie a cometer los delitos del Artículo 3 que se refieren al orden público”, planteó la legisladora en su propuesta.

“Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar. De otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse”, señala el dictamen aprobado el martes en la Comisión de Gobernación y Población de San Lázaro.

La propuesta fue aprobada sin discusión, con 19 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista Mexicano, Movimiento Ciudadano, así como nueve sufragios en contra por parte del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y cero abstenciones.

En junio de 2015, Hernández Ruedas fue detenida, junto a otras dos mujeres, por elementos de la ahora extinta Procuraduría General de la República, en posesión de un millón de pesos en efectivo, antes de tomar un vuelo privado a Toluca, Estado de México, en el Aeropuerto de Tapachula, Chiapas.

Hernández Ruedas declaró ante la autoridad ministerial que el dinero era para Ricardo Monreal Ávila, en ese entonces candidato para jefe delegacional de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, así como coordinador del grupo legislativo de Morena.

Entre 2013 y 2015, la morenista fue asesora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Ese último año se convirtió en titular de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México, cuando Monreal Ávila se desempeñaba como jefe de dicha demarcación.

En la actualidad es Diputada federal por el Distrito 1 de Zacatecas, que corresponde a Fresnillo, municipio cuyo Alcalde es Saúl Monreal Ávila, hermano del actual gobernador, David Monreal Ávila.