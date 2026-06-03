Vicealmirante acusa a Semar de obstruir su defensa en caso de huachicol fiscal

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, envió el 3 de junio de 2026 su sexta carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de obstruir la entrega de información a la Fiscalía General de la República (FGR) para aclarar la imputación de huachicol fiscal en su contra, y de incurrir en desacato a resoluciones judiciales en perjuicio de sus derechos.

En la misiva, escrita de su puño y letra, Farías Laguna señaló que los actos de investigación solicitados por su defensa a través de la FGR continúan siendo negados por la Semar bajo el argumento de reserva y seguridad nacional, lo que calificó como una obstrucción a la justicia con desacato completo a las leyes y órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano. El vicealmirante cuestionó las razones por las que la institución naval pretende reservar información que, según argumentó, resultaría relevante para esclarecer los hechos y no para ocultarlos. “Tal parece que la fabricación de pruebas y de culpables que tienen al momento resulta conveniente tanto para la FGR como para la Secretaría de Marina, pero lo único que siguen haciendo es una flagrante obstrucción a la justicia”, señaló en el escrito.

Farías Laguna sostuvo que la violación de sus derechos es selectiva y que, mientras a unos imputados se les exigen pruebas fehacientes y contundentes, a él le bastó un video anónimo publicado en YouTube para que se abriera una carpeta de investigación, se librara una orden de aprehensión en 19 días y se le mantuviera privado de la libertad por más de nueve meses sin acceso completo al expediente identificado como FED/FEMDO/FEIORPIFAMF/CDMX/568/2024. En cartas anteriores, el mando naval ya había denunciado que fue tratado como culpable desde el inicio de las indagatorias y que se inició la investigación en su contra a partir de un video cuya cadena de custodia no consta en el expediente.

El vicealmirante reiteró a la Presidenta de la República su solicitud de intervención directa con la Semar para que aporte los actos de investigación requeridos y se conozca la verdad. “Mantenerme privado de la libertad encerrado en una celda parecerá más un ánimo de venganza que de justicia”, indicó, al tiempo que sostuvo que las personas que considera los verdaderos artífices de los hechos están identificadas y detalladas en la carpeta de investigación. Farías Laguna afirmó que seguirá pidiendo la ayuda de Sheinbaum Pardo para romper con la negativa de la Semar, en lo que calificó como un proceso viciado y, en ocasiones, hasta perverso.

El caso se inscribe en el escándalo de mayor magnitud del denominado huachicol fiscal, en el que la FGR imputa a Farías Laguna y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, haber encabezado la red conocida como “Los Primos”, que permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025. El contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde aguarda la resolución de su extradición a México, luego de haber ingresado a ese país con un pasaporte guatemalteco apócrifo bajo la identidad de Luis Lemus Ramos. Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El quebranto al fisco federal por concepto de huachicol fiscal fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en octubre de 2025. En el frente judicial, la jueza federal Mariana Vieyra Valdés, titular de la judicatura del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria contra el vicealmirante tras determinar que la negativa de la FGR a transparentar el expediente vulneró el derecho de defensa del imputado, y ordenó a esa institución permitir el acceso íntegro a la carpeta, entregar un inventario completo de tomos, anexos y registros, y facilitar la revisión de evidencia digital por peritos de la defensa.

A pesar de las seis cartas enviadas a la Presidenta de la República, Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado públicamente sobre ninguno de los escritos. El 26 de enero de 2026, al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina, señaló que aún no había leído la carta de Farías Laguna y que, cuando la viera, comentaría al respecto.