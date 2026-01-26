Vicealmirante acusa que lo quieren fabricar como culpable en huachicol fiscal

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano” por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar su intervención en el caso y denunciar lo que calificó como fabricación de delitos y un proceso judicial viciado.

En la misiva, fechada el 26 de enero y difundida por su defensa legal, Farías Laguna manifestó que el proceso en su contra ha sido “politizado” y “corrupto”, con un “efecto corruptor” que le ha impedido llevar una defensa adecuada.

El marino, quien cuenta con 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México, acusó a la Fiscalía General de la República, instancias judiciales y la Secretaría de Marina de tratarlo como culpable desde el inicio de las investigaciones.

“Se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad”, señaló Farías Laguna en la carta.

Describió su situación como “un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”.

Farías Laguna denunció que la Semar lo dio de baja de la institución el 18 de diciembre de 2025 “de una manera ilegal”, un intento que, según argumentó, busca terminar con su carrera profesional sin que haya concluido el proceso legal en su contra.

Contra esta determinación, interpuso recursos legales para salvaguardar sus derechos y prestaciones sociales.

Respecto al proceso judicial, detalló que desde el 10 de noviembre de 2025 solicitó acceso a la investigación complementaria contenida en la carpeta 5608/2025, pero hasta la fecha no se le ha facilitado información alguna.

“A la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia, y que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable”, afirmó.

Enfatizó el impacto que la situación ha tenido en su entorno familiar.

”Una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna”.

Farías Laguna mencionó que ya había escrito previamente a la Presidenta de la República sin obtener resultados satisfactorios, por lo que reiteró su petición de revisión del caso.

El 22 de enero de 2026 se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez que abordó la entrega incompleta de la carpeta de investigación, situación que ha derivado en multas a la FGR desde noviembre de 2025 por incumplimiento.

La jueza de control Mariana Vieyra Valdez ordenó a la FGR entregar de forma íntegra los 20 tomos de la carpeta de investigación, fijando como plazo máximo el 27 de enero de 2026 a las 10:00 horas.