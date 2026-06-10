$!Vicealmirante Farías acusa desde el Altiplano que morenistas están detrás del huachicol fiscal

El oficial naval, sujeto a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, reiteró su inocencia y denunció que tanto la Fiscalía General de la República como la Semar le han negado la totalidad de la carpeta de investigación y la información técnica necesaria para ejercer una defensa adecuada.

“Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, escribió Farías Laguna en el documento, difundido públicamente la noche del 9 de junio.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el Penal del Altiplano, envió el 1 de junio de 2026 una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, en la que señaló que los verdaderos responsables del llamado huachicol fiscal se encuentran entre los integrantes de Morena, y rechazó ser utilizado como “chivo expiatorio” en el caso.

A nueve meses de su detención, ocurrida el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, y a pocos días de que venza el plazo de investigación complementaria en su proceso, Farías Laguna cuestionó la legalidad del procedimiento.

“¿Cómo puede hablarse de justicia cuando se le niega a una persona las herramientas para defenderse? ¿Cómo puede hablarse de legalidad cuando las instituciones deciden qué mostrar y qué ocultar?”, escribió.

En la misiva, el oficial se describió como marino de carrera, hijo y nieto de marinos, con 30 años de servicio en operaciones, zonas y regiones navales, así como en cargos estratégicos, operativos y administrativos.

Afirmó que la Armada de México está siendo utilizada “para sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas y negar elementos fundamentales” para su defensa.

“Soy marino de carrera, no alguien que pueden usar como una pieza, como chivo expiatorio. No se puede vencer a quien no sabe rendirse”, señaló.

Farías Laguna es hermano de Fernando Farías Laguna, detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, y ambos son sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

A los dos hermanos se les imputa haber liderado una presunta red de corrupción de elementos navales en las aduanas que habría permitido el desembarque de 31 buques con combustible de origen ilícito en los puertos de Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.