Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna denuncia nueva obstrucción de FGR en caso de huachicol fiscal

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fechada el 4 de julio desde Almoloya de Juárez, en la que denunció violaciones al debido proceso, obstrucción de la justicia y restricciones para acceder a pruebas que, según sostiene, demostrarían que no participó en la red de contrabando de combustibles por la que está procesado.

El mando naval, recluido en el CEFERESO número 1, El Altiplano, acumula 10 meses privado de la libertad en la causa penal 325/2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En el escrito, Farías Laguna sostuvo que la única prueba en su contra es un video anónimo publicado en YouTube, sin cadena de custodia ni metadatos, con el que se le acusa de haber propuesto y validado personal para Aduanas Marítimas y la Agencia Nacional de Aduanas de México desde su paso por la Secretaría de Marina.

“Se me involucra a proceso, se me acusa que a través de los cargos que he desempeñado dentro de la Secretaría de Marina, me permitieron proponer y validar personal para Aduanas Marítimas y la Agencia Nacional de Aduanas”, planteó.

El mando naval detalló que desde noviembre de 2024 solicitó, por conducto de la Fiscalía General de la República, informes a la Semar y a la ANAM para acreditar que nunca tuvo atribuciones para nombrar personal en aduanas.

También afirmó haber pedido entrevistas realizadas a personal naval y declaraciones de testigos de identidad reservada, solicitudes que, según denunció, le fueron negadas bajo el argumento de seguridad nacional.

“Todo me ha sido negado por motivos de Seguridad Nacional”, advirtió.

El Vicealmirante cuestionó que la Marina haya clasificado esa información sin que exista una resolución judicial que lo autorice, y reclamó un trato desigual respecto de otros servidores públicos investigados.

“En mi caso no se me otorgó el mismo criterio de justicia, no se me citó a declarar para dar mi versión de los hechos, simplemente se me vinculó a proceso, se me privó de mi libertad y se me exhibió en cadena nacional”, escribió.

En otro apartado, Farías Laguna afirmó que la información presentada sobre su caso durante las conferencias matutinas de Sheinbaum Pardo no corresponde con la realidad del expediente.

“A usted la mal informaron, las menciones que ha tenido del caso en su conferencia del pueblo son en extremo contrarias a la realidad”, señaló, y pidió a la Presidenta que se respete su presunción de inocencia y se garantice el debido proceso.

Farías Laguna forma parte del proceso abierto contra la red conocida como “Los Primos”, organización que, según la FGR, permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025, mediante documentación falsa para evadir impuestos.

En la misma causa es investigado su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, a quien el Gobierno de ese País rechazó deportar de forma expedita pese a haber ingresado con un pasaporte guatemalteco falso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente, el 12 de junio de 2026, las investigaciones de la FGR en el caso y afirmó que el Vicealmirante “tiene responsabilidad” en la trama de huachicol fiscal, en respuesta a cartas previas del oficial.

El quebranto al fisco federal derivado de este esquema fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en octubre de 2025.

El caso también involucra a la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como facilitadora de esquemas de contrabando vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El 30 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades por su presunta participación en esa red.