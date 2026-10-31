Vicecoordinador de Morena en San Lázaro exige cárcel para Taddei

Que se finquen responsabilidades penales contra Guadalupe Taddei Zavala, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, por las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de materiales electorales durante su gestión, exigió el Diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar

El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación de oficio.

“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel, deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y las cuentas de los grupos y las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras”, declaró.

El planteamiento ocurrió durante la comparecencia de Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

El vicecoordinador morenista sostuvo que las evidencias presentadas por el OIC del INE y los hallazgos de la ASF constituyen indicios de delitos. También pidió ampliar el alcance de las indagatorias hacia la red de empresas encargadas de suministrar materiales e insumos electorales al organismo, y reclamó información al anterior titular del OIC y al ex auditor superior de la Federación.

“Vamos a abrir un maxiproceso, el País necesita que se abra un maxiproceso; creo que el anterior titular del Órgano Interno de Control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben información más clara, porque la presencia de este cártel y de este sistema de coyotaje empezó a fraguarse desde hace muchos años y nadie debe ser exculpado”, expresó.

Ramírez Cuéllar afirmó que la salida de la ex consejera presidenta no cancela las indagatorias en curso.

“La renuncia de Guadalupe Taddei no cierra ningún expediente, la salida de Carlos Luna Rosas no extingue ninguna responsabilidad y el nombramiento de Arturo Chávez como consejero no impide revisar sus actuaciones anteriores”, dijo.

Taddei Zavala anunció su renuncia el pasado 25 de octubre mediante un comunicado difundido por el INE, y la presentó ante la Cámara de Diputados el día 26.

Asumió la presidencia del instituto en abril de 2023, para un periodo de nueve años que concluía en abril de 2032. Su salida ocurrió después de que la ASF señaló presuntos conflictos de interés y triangulación de recursos en contratos atribuidos a su administración, y de los señalamientos respecto a la relación de personal cercano a ella con empresas proveedoras de material electoral.

En la misma comparecencia, el Diputado federal del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez, también se pronunció por la vía penal contra la ex funcionaria.

Tras la renuncia, el INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional. La consejera aseguró que el organismo facilitará las revisiones de la ASF y del OIC sobre el manejo de recursos públicos.

Según el Diputado Ricardo Monreal, la designación del sustituto definitivo tomará entre cuatro y cinco semanas.