La cuenta en la red social X de Vicente Fox Quesada -ex Presidente de México y ex militante del PAN-, reapareció la tarde de este miércoles exactamente un mes después de que fuera suspendida, el 27 de noviembre pasado.

Ello después de que Jorge Álvarez Maynez -en ese momento coordinador de la precampaña de Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León con licencia y aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano-, interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el político guanajuatense por violencia política de género hacia Mariana Rodríguez Cantú, a quien llamó “dama de compañía”.

Al ingresar al usuario de Fox Quesada en X (@VicenteFoxQue) -la cual contaba con un millón 498 mil 799 seguidores-, aparecía una imagen con la leyenda: “esta cuenta no existe”, además de que desapareció la descripción y la fotografía de perfil.

“Concurro a denunciar la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra la C. Mariana Rodríguez Cantú, derivado de publicaciones efectuadas en la red social denominada X, el 25 de noviembre de 2023, lo cual vulnera sus derechos político-electorales, así como la normativa electoral y los principios los principios que rigen un proceso electoral”, señaló Álvarez Maynez, en su denuncia ante el órgano constitucional autónomo.

“Presentamos una denuncia contra @VicenteFoxQue por los ataques que hizo a Mariana Rodrguez en razón de su género. No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, indicó el también Diputado federal del grupo parlamentario de MC.

El 25 de noviembre, el ex Presidente hizo una publicación en X, antes Twitter, replicando a su vez un mensaje del comunicador Pedro Ferriz Híjar, quien dijo trabajar un texto sobre García Sepúlveda y su esposa.

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió Fox Quesada, a quien Rodríguez Cantú respondió acusando violencia de género, ello en pleno Día Internacional para la Erradicación de Violencia contra las Mujeres y las niñas.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, señaló la esposa del Gobernador de Nuevo León.

“Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”, enfatizó Rodríguez Cantú, en otra publicación, también en su cuenta de la red social X.