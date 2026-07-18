Vicente Fox respalda a Ernesto Ruffo, tras su detención por huachicol fiscal

El ex presidente Vicente Fox Quesada manifestó su respaldo al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara su detención en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible o huachicol.

A través de una publicación en redes sociales, Fox Quesada sostuvo que la democracia no se defiende persiguiendo a quienes la construyeron y expresó su solidaridad con el político panista, a quien calificó como “un mexicano ejemplar”. El ex mandatario afirmó conocer a Ruffo Appel desde hace muchos años y señaló que su trayectoria pública ha estado marcada por la rectitud, la honestidad y el servicio al país.

El ex presidente recordó que Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y consideró que su triunfo en Baja California abrió el camino a la transición democrática. Fox Quesada escribió que “resulta profundamente preocupante que un hombre cuya trayectoria ha estado marcada por la honestidad y el servicio público enfrente circunstancias que generan dudas sobre la imparcialidad con la que actúan nuestras instituciones”.

En su mensaje, Fox planteó que, en una verdadera democracia, la justicia no puede estar sujeta a intereses políticos ni convertirse en un instrumento para desacreditar a quienes han dedicado su vida al servicio de México. Añadió que los esfuerzos del Gobierno deben concentrarse en el combate al crimen organizado, la violencia y la impunidad, y no en acciones que, a su juicio, debilitan la confianza ciudadana y alimentan la percepción de una justicia selectiva.

Fox Quesada precisó que defender a Ruffo Appel no significa pedir privilegios ni excepciones, sino defender el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el respeto a las instituciones y los valores democráticos. El ex presidente concluyó su publicación con una cita del activista estadounidense Martin Luther King Jr., al señalar que la injusticia en cualquier parte representa una amenaza para la justicia en todas partes.

La investigación de la FGR contra Ruffo Appel está relacionada con operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual el exgobernador es socio, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible realizado en el estado de Coahuila durante 2025. Ruffo Appel ha rechazado previamente cualquier responsabilidad en los hechos y sostuvo que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades en caso de ser requerido.

La detención de Ruffo Appel se suma a la de otras siete personas señaladas en el mismo caso de huachicol fiscal, mientras que dirigentes de Morena han pedido indagar si recursos derivados del contrabando de combustible financiaron actividades del partido Somos México.