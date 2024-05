A tres años del colapso de la Línea 12, algunas de las víctimas presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México una demanda de reclamación del pago del seguro por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT).

El abogado de las víctimas, Teófilo Benítez, dijo a Animal Político que la demanda fue presentada por 14 víctimas que hasta la fecha no han recibido el pago del seguro del Metro.

Asimismo, señaló que la dependencia no ha citado ni buscado a ninguna de las personas que representa para tratar este tema por lo que se vieron en la necesidad de proceder vía judicial.

Abogado acusa a Tribunal de obstaculizar demanda

Al respecto, Benítez acusó al Tribunal de actuar en contubernio con autoridades de la Ciudad de México y exfuncionarios, cuyo nombre no mencionó, para obstaculizar la recepción de la demanda.

Detalló que llegó alrededor de las 16:00 horas del jueves para hacer la reclamación, sin embargo, le pusieron trabas para proceder siendo que el proceso para hacer el trámite vencía a las 23:59 horas de ese día.

“Nos comentan que no porque teníamos que sacar una cita y que como no sacábamos cita, pues entonces no nos podían recibir nada y que le hiciéramos como quisiéramos, que eran órdenes del presidente del Tribunal y también de la propia directora del área de Oficialía de Partes Común”, dijo.

Sin embargo, luego de mostrarles que no era necesaria una cita para los casos en los que pueda operar la preclusión del ejercicio de la acción, es decir, que venza el plazo para presentar la demanda, logró que lo atendieran. Aún así tuvo que esperar cinco horas.

“Nosotros sospechamos que había línea por parte de las autoridades del gobierno y exautoridades con el presidente del Tribunal para que precisamente no nos recibieran esa demanda que se vencía su reclamación el día de hoy”, señaló.

‘Víctimas no están en desamparo’: Martí Batres

En contraste, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres dijo esta mañana que todas las víctimas del colapso de la Línea 12 han sido atendidas e hizo un llamado a dejar de “lucrar con el dolor de las personas”.

“Desde un principio se señaló que ninguna víctima estaría en el desamparo y se ha cumplido”, sostuvo durante la conferencia de prensa con motivo de la puesta en marcha del Operativo Xochimilco.

De acuerdo con Batres, el Sistema de Transporte Colectivo Metro “gestionó una indemnización con la compañía aseguradora” y “se suscribieron 118 acuerdos reparatorios”.

Además, señaló que las víctimas recibieron atención médica y psicológica gratuita en 19 hospitales públicos y siete privados; se les asignó un funcionario público como enlace con el gobierno; se les reembolsaron los gastos en medicinas y se gestionaron apoyos en forma de becas, empleos y proyectos de vivienda.

El funcionario también indicó que el “92% de las víctimas y sus familiares han optado por un proceso de justicia restaurativa”, en tanto que el gobierno “mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requieran”.

Abogado dice que autoridades engañaron a víctimas

Cuestionado sobre las declaraciones de Martí Batres, Teófilo Benítez las calificó de mentiras y señaló algunas de las presuntas faltas en las que han incurrido las autoridades.

El abogado indicó que dos de las 14 víctimas que representa han solicitado la nulidad del acuerdo reparatorio tras identificar que funcionarios del gobierno capitalino y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) les realizaron dictámenes de lesiones falsas para que recibieran menos dinero.

“No existían esas lesiones que ellos estaban estipulando, sino que eran lesiones mucho más graves y ¿para qué lo hacían? Para que el acuerdo reparatorio, si les tenían que dar 500 mil pesos entonces les dieran solamente 50 mil pesos y con eso se acaba”, detalló.

Benítez indicó que en uno de esos casos el juez les dio la razón. El otro sigue en proceso.

Colapso de Línea 12 del Metro: Víctimas y juicio contra responsables

El 3 de mayo de 2021, un tramo del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó a las 22:22 horas cuando un tren pasaba, dejando 26 personas muertas y más de un centenar de heridas.

El 5 de mayo de 2021, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó a realizar peritaje del accidente. Mientras que el gobierno local anunció que la empresa noruega DNV, especialista en la investigación de accidentes, también realizaría trabajos de peritaje en la zona colapsada.

El gobierno capitalino también dio a conocer que el Metro daría 650 mil pesos como indemnización a familiares de víctimas; además, ofrecería un monto inicial e inmediato de 50 mil pesos para los deudos de las personas fallecidas y las heridas.

Sin embargo, el 3 de agosto personas lesionadas y familiares de los fallecidos señalaron que no habían sido atendidos de forma permanente, como dijo la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y solicitaron tener acceso a las investigaciones.

Para septiembre, el dictamen técnico final de la investigación de la empresa noruega DNV determinó que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de dos vigas, debido a la falta de pernos funcionales, causando que parte del tramo elevado perdiera su estructura.

Además, identificó prácticas de soldadura deficientes, específicamente las relacionadas con el uso de barras de acero como material de relleno de soldadura, así como deformaciones en vigas.

En octubre de ese mismo año, la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Carlos Slim, negó tener responsabilidad alguna en el incidente.

No obstante, dio a conocer a la Bolsa de Valores que había celebrado un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno capitalino y con el Metro para que, a cargo de CICSA, se llevaran a cabo los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado.

En ese mismo mes, la fiscalía judicializó la carpeta de investigación por el colapso de la línea, por lo que solicitó citar a comparecer a 10 exfuncionarios encargados de su construcción, entre ellos, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Los delitos por los cuales se responsabilizó a los exservidores públicos fueron homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad.

Para el 2 de febrero de 2022, el 80% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron por el accidente ya habían aceptado el acuerdo de reparación de Carso, según datos de la fiscalía capitalina.

Hasta la fecha, el proceso en contra de los exfuncionarios y supervisores de la obra está empantanado a causa de distintos amparos pendientes de ser resueltos. Mientras que el juicio en su contra ni siquiera ha empezado.