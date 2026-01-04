Víctimas del Tren Interoceánico denunciarán a constructoras y funcionarios ante FGR

Las víctimas del descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) presentarán este 5 de enero, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La acción jurídica se promueve contra constructoras, contratistas y funcionarios públicos por presuntas irregularidades y fallas graves en la construcción, supervisión y operación del proyecto ferroviario, luego del siniestro del 28 de diciembre de 2025, que dejó 14 personas fallecidas.

Respecto a las labores en la zona del accidente, autoridades federales informaron que el 3 de enero concluyó el retiro de los restos del vagón que cayó a un barranco en Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Trabajadores del FIT emplearon cortadoras especiales para seccionar la estructura en piezas de acero, las cuales fueron trasladadas en plataformas ferroviarias hacia Coatzacoalcos, Veracruz, donde quedaron bajo resguardo oficial.

El despeje del sitio ocurrió una vez que peritos de la FGR finalizaron las diligencias y peritajes técnicos necesarios para determinar las causas del descarrilamiento en el tramo montañoso. Las maniobras de rescate del material rodante incluyeron el uso de grúas montadas sobre plataformas para izar los fragmentos desde el fondo de la barranca, permitiendo avanzar en la liberación de la vía en este corredor estratégico rehabilitado por la Administración Federal.

El accidente del 28 de diciembre de 2025 provocó, además de las muertes confirmadas, decenas de personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales del estado de Oaxaca y de la Ciudad de México. El siniestro obligó a la suspensión inmediata de las operaciones del tren en las inmediaciones de Nizanda, mientras el personal ferroviario y fuerzas federales mantienen restringida el área, para garantizar la seguridad de los peritajes en curso.

La denuncia que se formalizará este 5 de enero de 2026 busca deslindar responsabilidades penales sobre el mantenimiento y la calidad de la obra ejecutada por las empresas contratistas. Mientras la FGR integra la carpeta de investigación, el FIT realiza una revisión exhaustiva de la infraestructura ferroviaria a cargo del Estado mexicano, para determinar la viabilidad de la reanudación del servicio en el Istmo de Tehuantepec.