Víctimas impugnan carpetazo de la FGR al caso La Luz del Mundo; juez revisará expediente el 16 de abril

Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena, víctimas y sobrevivientes de la Iglesia La Luz del Mundo, denunciaron el 14 de abril de 2026 que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el 17 de diciembre de 2025 el no ejercicio de la acción penal por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada contra líderes de esa organización religiosa, en una carpeta de investigación abierta desde 2019. Las denunciantes impugnaron la resolución ministerial ante el Poder Judicial de la Federación, y el caso será revisado el 16 de abril de 2026 en audiencia a cargo del juez de control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, en Jalisco.

La determinación fue emitida por una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), que resolvió que los hechos denunciados no encuadran jurídicamente en los tipos penales de trata de personas ni delincuencia organizada. Según las denunciantes, la resolución no fue comunicada de manera pública en su totalidad por la autoridad, sino conocida a partir de la revisión directa del expediente. Las víctimas señalaron que la decisión se dio a conocer semanas después de que Ernestina Godoy Ramos asumió la titularidad de la FGR, lo que consideran relevante en el contexto del cambio de conducción institucional.

Ada Camarena cuestionó el criterio ministerial al señalar una contradicción en la resolución. “No puedes decir que hay hechos que podrían constituir delito y al mismo tiempo concluir que no encajan en ninguna figura”, sostuvo. Señaló que esa construcción jurídica deja sin continuidad la línea de investigación por delincuencia organizada y trata de personas que se sostuvo durante siete años de análisis ministerial.

Martin y Guzmán afirmaron que sus testimonios fueron fundamentales para documentar el funcionamiento interno de la organización y que parte de sus declaraciones fueron utilizadas como referencia en procesos judiciales en EU contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en ese país tras declararse culpable de delitos sexuales contra menores de edad en 2022. El 10 de septiembre de 2025, Joaquín García fue imputado de nuevo en Nueva York como parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia (DOJ) de EU, que lo acusa junto con otros cinco imputados de haber organizado “durante décadas” el abuso sexual sistemático de niños y mujeres dentro de la congregación. Tres de los sospechosos se encuentran prófugos y se presume que están en México; todos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Guzmán señaló en entrevista para Radio Fórmula que la falta de avances legales en México no es fortuita, sino resultado de lo que denominó un “pacto de impunidad” vinculado al voto corporativo que la iglesia ofrece a partidos políticos a cambio de protección. “Somos víctimas de ese amor que le ha entregado La Luz del Mundo a Morena y el amor que le ha entregado Morena a La Luz del Mundo en toda la protección”, afirmó. Entre los actores políticos señalados en la denuncia figuran el exsenador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora; el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona; el ex diputado de Morena Hamlet García Almaguer; y los obispos de la organización, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca, a quienes las denunciantes atribuyen distintos niveles de participación, cercanía o relación con la estructura señalada en el expediente.

Las denunciantes recordaron que en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó seis cuentas bancarias relacionadas con la organización por un monto superior a 300 millones de pesos, como parte de investigaciones por presunto lavado de dinero. Señalaron que este antecedente no fue valorado de manera suficiente en la determinación final de la FGR. Además, en septiembre de 2025, elementos de seguridad de Michoacán detuvieron a 38 personas identificadas como integrantes del grupo conocido como “Yaser”, descrito por las denunciantes como una guardia interna de la iglesia que operó en zonas del estado de Michoacán con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que, según sus declaraciones, habría recibido entrenamiento paramilitar.

En la audiencia del 16 de abril de 2026, Rodríguez Velarde deberá determinar si la resolución del Ministerio Público se mantiene o si el expediente debe reabrirse para continuar la investigación. Martin advirtió que, de no obtenerse un resultado favorable, las víctimas acudirán a instancias superiores. “Que la fiscalía retome este tema y se ponga a trabajar. Deje de encubrir a La Luz del Mundo y deje de protegerlo. Y si no sale favorable, nos vamos a ir a las siguientes instancias”, afirmó. La Luz del Mundo es una organización religiosa internacional fundada en 1926 que afirma contar con millones de seguidores; pese a la condena contra Joaquín García en EE.UU. y a la investigación abierta en México, la organización mantiene actividad pública.