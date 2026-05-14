Víctor Rodríguez deja dirección de Pemex; Sheinbaum nombra a Juan Carlos Carpio en su lugar

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez de la dirección general de Petróleos Mexicanos luego de un año y medio al frente de la empresa. En su lugar llega Juan Carlos Carpio, quien se desempeñaba como director de finanzas de la petrolera.
En un video publicado en sus redes sociales, la Mandataria agradeció el trabajo de Rodríguez Padilla, quien estuvo al frente de Pemex desde 2 de octubre de 2024.
Destacó además su trayectoria académica y profesional, y mencionó que lo conoce desde sus años en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ambos estudiaron física e ingeniería energética.
Sheinbaum Pardo explicó que, al asumir la Presidencia, pidió personalmente a Rodríguez Padilla integrarse a Pemex, pese a que él deseaba continuar en la academia.
Según relató, el académico aceptó colaborar pero únicamente por un periodo de año y medio para posteriormente regresar a sus actividades universitarias.
La Presidenta subrayó que el ahora ex director realizó un “trabajo sobresaliente” al frente de Pemex y adelantó que continuará colaborando con el Gobierno federal como director del Instituto de Electricidad y Energía Limpia.
En sustitución de Rodríguez Padilla, Sheinbaum Pardo anunció el nombramiento de Juan Carlos Carpio como nuevo director de Pemex, pendiente aún de la aprobación del Consejo de Administración de la empresa.
Resaltó que Carpio formó parte de su equipo de finanzas durante su administración en el Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente se incorporó a Pemex, donde trabajó durante año y medio en proyectos financieros y de manejo de deuda.
La residenta reiteró que Pemex “es una empresa del pueblo de México” y afirmó que debe conducirse con honradez, profesionalismo y compromiso social.