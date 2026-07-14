Víctor Rodríguez Padilla enfrentará en libertad proceso por violencia familiar

Una Jueza de Atlacholoaya, Morelos, retiró la medida de prisión preventiva al ex director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, quien enfrentará en libertad el proceso penal que se le sigue por los delitos de violencia vicaria y familiar en contra de su esposa, María Felicia Jiménez Martínez.

La resolución se dio a conocer al concluir la audiencia celebrada en los juzgados de dicha localidad morelense, donde la Jueza determinó modificar la medida cautelar que hasta ese momento mantenía recluido al ex funcionario de Pemex.

Entre las condiciones impuestas a Rodríguez Padilla se encuentran la obligación de firmar de manera mensual ante la autoridad correspondiente, entregar una garantía económica, no salir del País y abstenerse de acercarse o comunicarse con la víctima.

La detención de Rodríguez Padilla ocurrió el 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

Tras su arresto y la puesta a disposición inicial ante el Ministerio Público capitalino, el ex directivo fue trasladado al estado de Morelos, donde ingresó al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, previa su certificación médica de ley.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos que originaron la carpeta de investigación ocurrieron el 15 de marzo de 2026, en una casa de fin de semana ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

La carpeta de investigación, sin embargo, se inició formalmente hasta el 26 de junio, luego de que circulara un video en el que se observa al ex funcionario empujar, jalar del cabello y golpear a su cónyuge.

Rodríguez Padilla se desempeñó como director general de Pemex durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.