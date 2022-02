Vidanta, sin relación comercial o laboral con gobiernos o funcionarios, afirma Chávez

El empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -quien además funge como miembro de su Consejo Asesor Empresarial, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya-, negó, este jueves 17 de febrero, que él o sus empresas tengan relación laboral o comercial alguna con gobiernos o funcionarios públicos.

A través de un comunicado, Chávez Morán precisó que su función como supervisor honorario del avance del Tren Maya no tiene relación de ningún tipo con temas de proyecto, trazo, o administración con dicha obra pública, y que su labor consiste únicamente en tener una revisión y medición fidedigna de los avances de la construcción.

Además, el empresario chihuahuense respondió a lo publicado este jueves 17 de febrero, por el dia Reforma, respecto al presunto otorgamiento de concesiones para ocupar por 15 años playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero.

“No hemos solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno de México. Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos, fueron obtenidas en sexenios anteriores”, afirmó Chávez Morán.

“A esta fecha, sólo se han ido actualizando y renovando, tal y como lo marca la norma. La única excepción es un título de concesión, asignación para escurrimientos, por una superficie de 11 mil 663.74 metros cuadrados (19 de abril de 2021)”, detalló el empresario en su comunicado.

“En algún medio se publicó de forma equivocada, que en este sexenio hemos recibido concesiones nuevas; una por 384.32 metros cuadrados (12 de febrero 1986), otra por 3 mil 888.19 metros cuadrados (11 de marzo 2005) y otra por 84 mil 447.07 metros cuadrados (13 de abril 2005)”, recordó el empresario.

“Como claramente indican las fechas, éstas corresponden a sexenios anteriores y solo han sido renovadas conforme a ley”, añadió el presidente del Grupo Vidanta, conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo.

Respecto a las 2 mil hectáreas donadas por Grupo Vidanta en Puerto Peñasco, Sonora, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya el octavo parque solar más grande del mundo, el empresario dijo que no participará de forma alguna en el proyecto, ya que será la empresa paraestatal la que suministre por igual a todos sus usuarios.

Chávez Morán indicó, también, que es falso “que tengamos la intención de invertir en Islas Marías. Celebramos con gusto la decisión por parte del Gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles”.

“[...] y mantenerlas única y exclusivamente como recinto de conservación natural, histórico y cultural para investigadores, así como para excursionistas mexicanos y extranjeros”, destacó el presidente del Grupo turístico e inmobiliario.

De la misma forma, el empresario chihuahuense negó que Vidanta Cruises tenga planeado llegar a Islas Marías o a un supuesto e imaginario “nuevo Cancún” en Riviera Nayarit. Además, resaltó estar agradecido por “la oportunidad de haber comprado 400 mil cachitos” de la rifa del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”.

“Lo hicimos a través de la Fundación Delia Morán Vidanta, los donamos en su totalidad a escuelas de zonas marginadas”, explicó el empresario, quien dijo que con ello, un total de ocho centros educativos obtuvieron boletos ganadores y recibieron premios por 20 millones de pesos cada una.

Aunado a lo anterior, Chávez Morán afirmó que, en total, se entregaron 160 millones de pesos a los habitantes de dichas zonas marginadas, para remodelar las instalaciones escolares y mejorar las condiciones de sus poblados.

En su comunicado, el empresario señaló que mantendrá a salvo su derecho de denunciar por la vía legal “a aquellas personas cuyas falsas suposiciones o mentiras, causen un daño moral o económico a nuestras personas o empresas”.

HIJO DE AMLO, ANTE POSIBLE DOBLE CONFLICTO DE INTERÉS

El pasado lunes 14 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la empresa KEI Partners, en la cual su hijo mayor José Ramón López Beltrán dice trabajar como “asesor legal de desarrollo y construcción”, en Houston, Texas, Estados Unidos, fue fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez.

Ellos son hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además funge como miembro de su Consejo Asesor Empresarial, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

El hijo mayor del mandatario mexicano y de Rocío Beltrán Medina -quien falleció el 12 de enero del 2003-, de 41 años de edad, ha vivido junto a su esposa, en un par de mansiones que cuentan con cine privado, alberca climatizada de 23 metros de largo, entre otras muchas comodidades.

Así lo reveló un reportaje titulado ‘La lujosa vida del hijo de AMLO’, firmado por los periodistas, José Raúl Olmos Castillo. Mario Gutiérrez Vega y Verónica Ayala, difundido durante el programa ‘Loret Capítulo 69’, y transmitido el pasado 27 de enero, en el canal de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUS, en colaboración con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La investigación periodística afirma, además, que el hijo mayor del titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano maneja una camioneta color blanco, marca Mercedes Benz -con valor de alrededor de 1.5 millones de pesos mexicanos-, propiedad de su esposa, de 37 años de edad, que también tiene a su nombre, una de las mansiones en las que ha vivido el matrimonio.

Entre los años 2019 y 2020, López Beltrán y Adams Solano vivieron en una mansión de 447 metros cuadrados, edificada a su vez en un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados, ubicada en Oak Estates, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacobs Reserve, donde las casas cuestan más de 1 millón de dólares (alrededor de 20 millones de pesos), según indicó el citado reportaje.

En ese periodo de tiempo, dicha mansión era propiedad de Keith Schilling, quien trabajó en Baker Hugues, una compañía que tiene contratos por más 151 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre ellos la refinería de Dos Bocas, que se está construyendo en el municipio de Paraíso, en Tabasco, entidad natal del Presidente.

“Lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer José Ramón de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios”, dijo el mandatario nacional, el pasado 14 de febrero.

“Él no tiene ningún negocio con el Gobierno Federal, no hay ningún problema de interés”, afirmó el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina, en la cual reiteró que ni su hijo, ni su nuera, la brasileña Carolyn Adams Solano, han tenido nexos con la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Su esposa, lo mismo, no tiene nada que ver con PEMEX ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses. no es eso”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Es de los empresarios que nos ayudan porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo y José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con PEMEX ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso”, dijo López Obrador.

La empresa KEI Partners, en la cual José Ramón López Beltrán -hijo mayor del POresidente Andrés Manuel López Obrador- dice trabajar como “asesor legal de desarrollo y construcción”, se fundó el 15 de octubre del 2018, pero su página web se publicó apenas 24 horas antes de que desmintiera, a través de una carta, que él y su esposa Carolyn Adams Solano se hayan dado una vida de lujo en Houston, Texas, Estados Unidos.

Asimismo, la compañía en la que trabaja el hijo mayor del político tabasqueño, fue fundada por Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además funge como miembro del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, quien también lo nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

“Fundada por Karla Wiedemann (K), Érika Chávez (E) e Iván Chávez (I), KEI Partners ofrece más de 40 años de experiencia combinada en hospitalidad, administración de restaurantes y diseño de interiores para crear y asesorar sobre algunos de los hoteles más importantes de Texas. desarrollos inmobiliarios de lujo anticipados. KEI Partners es responsable de crear proyectos que sepan cómo atender a los huéspedes en la industria hotelera de lujo”, indica la empresa en su apartado ‘Sobre nosotros’, de su página web.

Vidanta es un conglomerado mexicano involucrado en el diseño, construcción, financiamiento y operación y mantenimiento de hoteles, resorts, cruceros e infraestructura asociada. También posee y opera el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés. Fue fundado por Daniel Jesús Chávez Morán en 1974 y tiene su sede en Nuevo Vallarta, Nayarit.

El Grupo tiene 25 mil empleados y unos ingresos anuales estimados de 750 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, posee hoteles en playa, en Nuevo Vallarta, en la Riviera Maya, en Los Cabos, en Acapulco, en Puerto Peñasco y en Puerto Vallarta.