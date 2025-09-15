16 septiembre 2025
Nacional
|
Gobierno
#Video | Claudia Sheinbaum, la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia en México
La Presidenta de México lleva a cabo la ceremonia cívica de la noche del 15 de septiembre
Noroeste/Redacción
|
15/09/2025 22:23
15/09/2025 22:23
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el Grito de Independencia.
