$!VIDEO: Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno se pelean en el Senado

La sesión permanente del Congreso de la Unión terminó a golpes. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se jalonearon y empujaron al finalizar la sesión de este miércoles. Alejandro Moreno y otros legisladores de oposición solicitaron la palabra antes de que concluyera la sesión, pero Fernández Noroña dio por terminados los trabajos legislativos en la antigua casona de Xicoténcatl, sede anterior del Senado. Cuando las y los legisladores entonaban el Himno Nacional, Alejandro Moreno se acercó a la mesa directiva del Senado, junto a Fernández Noroña, y le comenzó a reclamar. — Te estoy pidiendo la palabra—, le dijo el líder priista. —No me toques—, respondió Noroña. Durante el intercambio hubo manotazos. Alejandro Moreno empujó a Fernández Noroña. En el forcejeo, un colaborador del legislador morenista se interpuso entre ambos; Moreno lo empujó, cayó al piso y posteriormente apareció en una conferencia de prensa con un brazo vendado y collarín.

Tras el altercado, ambos legisladores ofrecieron conferencias de prensa para presentar su versión de los hechos, registrados en videos que se difundieron de inmediato en redes sociales. El senador y presidente nacional del PRI afirmó que el incidente inició porque no se le concedió el uso de la palabra, a pesar de que la Junta de Coordinación Política del Senado había acordado que todos los partidos emitieran un posicionamiento final con motivo de la conclusión de los trabajos de la Comisión Permanente. “Antes de que se levantara la sesión pedimos la palabra para que se cumpliera el acuerdo que se tenía en el orden del día aprobado en la Mesa Directiva. De manera intransigente e intolerante, este cobarde, cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar, como presidente de la Mesa Directiva, que diera la oportunidad de cumplimiento o qué acuerdo parlamentario se iba a hacer posteriormente, ya que había dicho que había la posibilidad de convocar a una sesión”, dijo Alejandro Moreno en la conferencia de prensa. El priista aseguró que pidió una explicación de lo que estaba sucediendo. “Y qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán, fue empujarme y ya les dije, es chiquito, por eso lo exhibimos como lo que es, un cobarde, salió corriendo. Es un cobarde”.

Durante la conferencia del priista, la senadora de Morena Margarita Valdez, confrontó a Moreno y lo acusó de haber empujado a su compañero y de provocar una pelea en la que varias personas resultaron golpeadas. Después, Noroña también dio conferencia para anunciar que presentarán denuncias contra Alejandro Moreno y otros legisladores del PRI por lesiones y daño a propiedad ajena. Además de que solicitará el desafuero del priista, conocido como “Alito” Moreno. “Una vez presentadas las denuncias vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, dijo. Fernández Noroña informó que convocarán a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para el próximo viernes, en la que abordarán el asunto de la “agresión”, pues aseguró que él no participó en ninguna pelea. “No se sostiene la versión de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no sucedió nunca. Golpearon impunemente a Emilio González, que además no hizo nada porque no es legislador. Otro colaborador mío me dijo ‘híjole yo me iba a meter, pero yo no soy legislador y no debía tocarles un pelo’. Nadie. Los de resguardo no podían meterse”. Fernández Noroña dijo en conferencia conjunta con integrantes de su grupo que recibió un golpe en el hombro y uno en la cabeza, pero que la persona más lastimada es Emiliano González, trabajador del Senado. El líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, también se pronunció contra el enfrentamiento y criticó el uso de la violencia. “Lo sucedido hoy en el Poder Legislativo es vergonzoso y evidencia la descomposición y polarización de la vieja política. En un país que ha vivido 20 años de terror y violencia a raíz de una estrategia fallida, la clase política no puede permitirse la violencia física como vía para procesar sus conflictos”.