Video inédito revela el traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU tras su captura

Un video difundido el 11 de agosto mostró parte del operativo mediante el cual Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue trasladado a territorio estadounidense luego de su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Sinaloa.
Según lo que se ha reportado, el capo sinaloense fue citado a una finca cercana a Culiacán para un diálogo con políticos cuando Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo secuestró y se lo llevó a una avioneta.
En la aeronave, fue trasladado hacia Estados Unidos, donde se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Este hecho ha generado uno de los episodios más violentos en la historia de Sinaloa, donde las dos facciones del cártel se han enfrentado en diferentes municipios.
El video difundido muestra la intervención de agentes de Estados Unidos para escoltar a “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del narcotráfico más buscados por las autoridades estadounidenses hasta su aprehensión.
A finales de julio de 2026, las autoridades estadounidenses cerraron uno de los procesos penales abiertos contra el narcotraficante, de 76 años, luego de que fuera sentenciado a cadena perpetua en Nueva York.
La condena derivó del acuerdo alcanzado con las autoridades de Estados Unidos en el proceso federal que enfrentó en Brooklyn.
Posteriormente, la Jueza Dana M. Sabraw aprobó la solicitud presentada por la Fiscalía estadounidense para retirar la acusación penal en contra de Zambada García en California, por los delitos de participación en una empresa criminal continua, conspiración para traficar metanfetamina, cocaína, heroína y mariguana, así como lavado de dinero relacionado con actividades del narcotráfico.
La Fiscalía estadounidense argumentó que mantener abierta la acusación en California ya no resultaba necesario, debido a que el cofundador del Cártel de Sinaloa fue condenado en otro tribunal federal por delitos vinculados con el crimen organizado.
Durante su proceso judicial, Zambada García pidió morir en México.