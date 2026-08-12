Video inédito revela el traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU tras su captura

Un video difundido el 11 de agosto mostró parte del operativo mediante el cual Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue trasladado a territorio estadounidense luego de su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Sinaloa.

Según lo que se ha reportado, el capo sinaloense fue citado a una finca cercana a Culiacán para un diálogo con políticos cuando Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo secuestró y se lo llevó a una avioneta.

En la aeronave, fue trasladado hacia Estados Unidos, donde se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Este hecho ha generado uno de los episodios más violentos en la historia de Sinaloa, donde las dos facciones del cártel se han enfrentado en diferentes municipios.