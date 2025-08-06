$!Videos captan al conejo de Omiltemi, especie que se creía extinta desde hace 120 años en México

En cámaras trampa quedaron registrados los saltos de un pequeño conejo que se creía extinto desde hace 120 años. Se trata del conejo de Omiltemi, una especie que se caracteriza por su pelaje pardo y cola negra. La especie es endémica de México

“Para nosotros fue una alegría total poder redescubrir la presencia de la especie, confirmar que sigue viva y que sigue teniendo pequeñas poblaciones en la sierra de Guerrero”, dice el biólogo Fernando Ruiz-Gutiérrez.

El redescubrimiento del conejo de Omiltemi se logró a través de entrevistas con campesinos, expediciones y el uso de cámaras trampa con las que se identificó a la especie en su hábitat natural.