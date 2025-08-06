$!Videos captan al conejo de Omiltemi, especie que se creía extinta desde hace 120 años en México

En cámaras trampa quedaron registrados los saltos de un pequeño conejo que se creía extinto desde hace 120 años. Se trata del conejo de Omiltemi, una especie que se caracteriza por su pelaje pardo y cola negra. La especie es endémica de México
“Para nosotros fue una alegría total poder redescubrir la presencia de la especie, confirmar que sigue viva y que sigue teniendo pequeñas poblaciones en la sierra de Guerrero”, dice el biólogo Fernando Ruiz-Gutiérrez.
El redescubrimiento del conejo de Omiltemi se logró a través de entrevistas con campesinos, expediciones y el uso de cámaras trampa con las que se identificó a la especie en su hábitat natural.
El conejo es endémico del estado de Guerrero. Su distribución previamente conocida se restringía a los alrededores de la localidad de Omiltemi, en el municipio de Chilpancingo.
La especie se catalogó como en peligro de extinción según la normatividad mexicana debido a que se conoce muy poco sobre su distribución, ecología y biología, pues se trata de una especie elusiva, de hábitos nocturnos y con bajas densidades poblacionales.
El equipo del biólogo Ruiz-Gutiérrez señala que se trata del conejo más amenazado del mundo y recuerda que incluso, en 1999, esta especie fue considerada por los investigadores MacPhee y Fleming como un ejemplo de extinción moderna.
“Realmente no teníamos la certeza de que existiera este conejo. Podría haber sido una anomalía. Saber que está vivo y que hay poblaciones saludables fue un gran alivio”, celebra el mastozoólogo José Alberto Almazán-Catalán.