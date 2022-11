VIDEOS: Turista sube a pirámide de Kukulkán y la repudian; la llaman #LadyChichenItza

Luego de que las grabaciones se viralizaran en redes sociales, los usuarios comenzaron a llamarla “Lady Chichén Itzá”.

“¿Por qué la gente no entiende que no se puede?”; “Los gritos de Sacrificio, jajaja”; “No sé quién estuvo más mal, si la gente o ella”; “La gente no entiende que lo sagrado es sagrado”, escribieron varios internautas en los videos virales.

De acuerdo con medios locales, el jefe jurídico del INAH en Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, dijo que se abrió un expediente por la infracción cometida por los turistas a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.