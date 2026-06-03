Villarreal niega señalamientos del Los Ángeles Times; afirma que su visa está vigente

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya rechazó de forma categórica los señalamientos publicados por el diario Los Ángeles Times, que lo vinculan a una investigación del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, y aseguró que no existe ninguna acusación ni investigación en su contra y que su visa estadounidense se encuentra vigente.

En un videomensaje difundido a través de sus redes sociales, Villarreal Anaya calificó los señalamientos del diario californiano como “falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde”, y consideró inadmisible que acusaciones de tal gravedad fueran publicadas y difundidas sin exhibir “una sola prueba verificable”. “La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, no la construcción de narrativas basadas en especulaciones, presunciones o versiones anónimas”, expresó el mandatario tamaulipeco.

El gobernador rechazó además cualquier vínculo con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley. Afirmó que no existe “resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México o en Estados Unidos” que respalde los señalamientos del diario estadounidense, y señaló que las versiones publicadas se apoyan en afirmaciones no verificadas y carecen de evidencia. Asimismo, negó haber ingresado a territorio estadounidense con un documento distinto al que legalmente lo acredita para ello.

La jornada del mandatario estatal tamaulipeco resultó atípica: no asistió a la reunión de seguridad habitual que encabeza en Ciudad Victoria y realizó en cambio una gira de trabajo para entregar apoyos en municipios de la zona rural del estado, cuya transmisión no se difundió a través de los canales oficiales del Gobierno estatal, como suele ocurrir en ese tipo de actividades. El subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, confirmó la ausencia de Villarreal Anaya en la mesa de seguridad y calificó los señalamientos en su contra como parte de “una estrategia de desinformación”.