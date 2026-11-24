Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa vinculó a proceso a 14 presuntos integrantes de “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa que operaba en Chiapas, por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de noviembre de 2026.

Los imputados son José Del Carmen Gallegos Sánchez, Ernesto Vera Gómez, Cecilio Ontiveros Velarde, Pastor Ulises Contreras Álvarez, Yovani Ramos Silvas, Luis Carlos García Miranda, Omar Lozano Arenas, Anderson Gustavo García Hernández, Elgar Rolando Ash Asho, Ezequiel Xol Choc, José Luis Mendoza López, Adrián Moreno Luján, Olvin Josué Colindres Martínez y Daniel Alejandro Roblero Morales.

El Ministerio Público Federal que llevó el caso está adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, por conducto de su Fiscalía Federal en Chiapas, y obtuvo también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los 14 procesados.

Según la FGR, los imputados quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social Número 14 “El Amate”, con sede en Cintalapa de Figueroa, y el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, cuyos elementos realizaban recorridos de disuasión y prevención en la colonia Bellavista, del municipio de Benemérito de las Américas, cuando ubicaron al grupo.

La intervención se difundió oficialmente el 11 de noviembre de 2026 y, según información oficial, entre los asegurados hay dos presuntos líderes regionales de la organización criminal.

“Mediante una intervención coordinada y sin efectuar un solo disparo, lograron desarmarlos y detenerlos”, afirmó la FGR respecto a la actuación de las corporaciones.

A los imputados les aseguraron 12 armas de fuego largas tipo fusil, 86 cargadores, mil 707 cartuchos y 17 chalecos tácticos, cada uno con dos placas antibalas, de acuerdo con la FGR.

El material bélico quedó a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación. Benemérito de las Américas se ubica en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala, zona en la que las autoridades federales han ubicado la presencia de células del Cártel de Sinaloa.

El plazo de investigación complementaria fijado por el juez vencerá en febrero de 2027.