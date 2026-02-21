Vinculan a proceso a 31 de los detenidos en el operativo en planta Cruz Azul, en Hidalgo

A una semana de su detención, tras el operativo en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Jasso, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, 31 personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de resistencia de particulares y pandilla.

Como medida cautelar, el juez de control impuso prisión preventiva justificada, por lo que los imputados permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Se estableció un periodo de dos meses para las investigaciones complementarias.

Del total de detenidos, dos personas ya habían sido vinculadas a proceso por portación de armas de fuego y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por lo que también permanecen en prisión preventiva.

Operativo en planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul

El jueves 12 de febrero se llevó a cabo un operativo en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul con el objetivo de hacer cumplir una orden judicial para la restitución de la planta a la cooperativa. Durante la intervención, fueron detenidas varias personas que resguardaban las instalaciones.

Las autoridades estatales señalaron que no se registraron desaparecidos ni fallecidos durante el operativo, pese a que algunas versiones en redes sociales generaron preocupación entre familiares. También destacaron que la Policía estatal intervino sin portar armas de fuego para proteger a la población civil.

El conflicto en la planta no es reciente. Diversos documentos y reportes indican que la disputa entre distintos grupos de socios se remonta a varios años, provocando interrupciones en la producción y afectando la vida comunitaria de Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Esta pugna ha involucrado confrontaciones y acciones legales que han dificultado la operación normal de la fábrica.

El grupo disidente que mantenía la guardia en la planta cuestionó la legalidad de las detenciones y pidió información sobre la situación de sus compañeros, denunciando falta de transparencia en los comunicados oficiales. Estas quejas se difundieron principalmente a través de redes sociales por parte de quienes se identifican con ese sector de la cooperativa.