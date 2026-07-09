Vinculan a proceso a 8 personas por homicidio de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Un juez de control vinculó a proceso a ocho personas por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Entre los imputados se encuentra Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como presunto jefe operativo del Grupo Sombra.

Durante la audiencia de continuación, el juzgador consideró que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de los imputados en el crimen, ocurrido el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz, por lo que ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa en su contra.

Los vinculados a proceso son Javier Iván “N”, “Delta 1”; José del Carmen “N”, “Delta 7”; Luis Arturo “N”, conocido como “Delta 11” o “El Pelón”; Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”; así como Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”.

La detención más reciente fue la de “Delta 1”, capturado en Coatzacoalcos, Veracruz, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Según fuentes ministeriales, su ubicación fue posible a partir de información obtenida tras la detención de “Delta 7”, ocurrida días antes en los límites del municipio de Moloacán.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz indican que “Delta 1” y “Delta 7” habrían ingresado armados al domicilio de la periodista para privarla de la libertad. Karen Monserrat “N”, identificada como pareja sentimental de “Delta 7”, también fue vinculada a proceso por el caso.

Entre los imputados figuran además cuatro policías municipales en activo de Ixhuatlán del Sureste: el comandante Julio César “N”, así como Ismael “N”, Juan Carlos “N” y Luis Enrique “N”, quienes fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su presunta participación en los hechos.

La detención de los cuatro agentes municipales derivó en protestas y bloqueos sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa por parte de familiares, quienes exigieron un juicio imparcial y sostuvieron la inocencia de los policías.

En el curso de las indagatorias, autoridades localizaron restos óseos en un predio del municipio de Moloacán, los cuales permanecen bajo análisis pericial para determinar si corresponden a la periodista. Hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de las pruebas genéticas correspondientes.