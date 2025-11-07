Vinculan a proceso a acosador de Sheinbaum, pero por otro caso

Uriel Rivera Martínez, el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 4 de noviembre de 2025, cuando la mandataria nacional caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por abuso sexual este 7 de noviembre, pero no por ese caso.

El imputado fue presentado ante un Juez de Control por la segunda denuncia que interpuso una mujer, quien fue también acosada en calles del Centro Histórico.

En la audiencia, que terminó a las 14:00 horas, estuvieron presentes los defensores de oficio, tanto de la víctima como del imputado.

El Juez de Control dictó un mes para el cierre de la investigación complementaria y la prisión preventiva justificada, por lo que el hombre de 33 años permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Hasta ahora se desconoce cuándo será presentado a audiencia por la carpeta respecto al acoso a la Presidenta.

Uriel Rivera Martínez, el hombre que acosó a Claudia Sheinbaum Pardo fue ingresado el 6 de noviembre al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Tras cumplirse el plazo legal, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó su traslado a dicho penal, en donde lo requirió un juez de control. El traslado estuvo encabezado por agentes de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El 6 de noviembre, durante un discurso dicho al participar en un evento, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, condenó los hechos sufridos por Sheinbaum Pardo.

“Hace dos días, la Presidenta de la República sufrió una agresión de esta naturaleza que es intolerable. Yo, desde este espacio, quiero expresar mi solidaridad con la Presidenta y también decir con contundencia: no a la violencia contra las mujeres [...] El foro que hoy estamos terminando desafortunadamente se inscribe en un contexto de alta violencia hacia las mujeres”, expresó Aguilar Ortiz.

Citlalli Hernández Mora, Secretaria de Mujeres federal, presentó un diagnóstico sobre cómo se encontraba la tipificación del delito de abuso sexual a nivel nacional.

Según los datos presentados por la funcionaria federal, 19 entidades contemplaban elementos de avance en los criterios y agravantes de la tipificación.

Asimismo, en nueve entidades se tipificaban, pero no contemplaban las suficientes agravantes, y en cuatro entidades se tipificaban, pero no se conceptualizaba bajo la denominación de abuso sexual.

Informó que el Gobierno federal trabajaba en la revisión, armonización y homologación de leyes para garantizar que las mujeres de todo el País tuvieran el mismo acceso a todos los derechos.

Además, dijo que el 13 de noviembre se llevaría a cabo una reunión con el Poder Legislativo federal y local de las 32 entidades de la República para impulsar las reformas correspondientes.

Explicó que el Código Penal federal contemplaba el delito de abuso sexual en su artículo 260, con una penalidad de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa.

Ante ello, dijo que se reforzarían las campañas para que las mujeres conocieran sus derechos, así como las rutas de atención y denuncia.

También se dirigirían campañas a los hombres contra el abuso sexual.