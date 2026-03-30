Vinculan a proceso a adolescente por feminicidio de dos maestras en preparatoria de Michoacán

Un juez especializado en justicia penal para adolescentes vinculó a proceso, el 30 de marzo de 2026, a Osmar “N”, estudiante de 15 años, por el feminicidio de sus dos maestras en la preparatoria privada Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La audiencia, celebrada a puerta cerrada en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Morelia, determinó que existen elementos suficientes para continuar con la causa penal, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Michoacán.

El juez impuso como medida cautelar el internamiento preventivo, por lo que el adolescente permanecerá recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes perteneciente a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado, y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ataque ocurrió el 24 de marzo de 2026. Según Carlos Torres Piña, titular de la FGE de Michoacán, el adolescente ocultó un fusil de asalto AR-15 en una funda de guitarra para trasladarlo desde su domicilio hasta el plantel educativo sin levantar sospechas. “Es una arma larga, R15 como se le conoce, que lleva de su domicilio a la escuela en una funda de guitarra. Al momento de entrar a la institución pues prácticamente la saca y la acciona”, precisó Torres Piña en entrevista para MVS Noticias. El arma fue confirmada como ilegal tras consultas realizadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones locales, pues no contaba con registro oficial.

El ataque fue directo y premeditado contra las docentes, según el análisis del sistema de videovigilancia escolar (DVR) del plantel. Torres Piña detalló que María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, fue la primera en ser atacada: “fue encontrada de espaldas en el mostrador; es a la primera que le disparó y la impacta en la nuca, ella pierde la vida al instante”. Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, intentó refugiarse detrás del mostrador, pero fue alcanzada por al menos siete impactos de bala. Según las investigaciones, Osmar “N” llevaba 67 proyectiles, de los cuales detonó 27 durante el ataque. Estudiantes y un trabajador del plantel sometieron al agresor y lo amarraron con una cuerda hasta la llegada de la policía.

El fiscal Torres Piña señaló que el adolescente realizó publicaciones en redes sociales hasta nueve horas antes del ataque, material que las autoridades cotejan para determinar la motivación exacta del crimen. Indicó, además, que Osmar “N” declaró en las primeras entrevistas haber tomado el arma de su propio domicilio, donde convivía con su madre y su padrastro, este último presuntamente integrante de una corporación federal. La investigación se mantiene abierta para determinar la responsabilidad penal de los adultos que permitieron que el rifle estuviera al alcance del menor dentro del hogar. “Un hecho como este no lo habíamos registrado en el estado”, subrayó el funcionario.

Las familias de las víctimas exigen que el menor sea juzgado como adulto. Según fuentes locales, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Osmar “N” podría enfrentar una pena máxima de tres años de internamiento dado su carácter de menor de edad. En respuesta al caso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó una reforma al sistema penal para que los menores infractores enfrenten criterios similares a los de los adultos en casos de delitos graves.

Los servicios funerarios de Tatiana Madrigal Bedolla se realizaron en una ceremonia privada, mientras que los de María del Rosario Sagrero Chávez tuvieron lugar en el municipio de Arteaga, Michoacán. Personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se reunió con los familiares de las maestras para brindar acompañamiento y atención psicológica.