Vinculan a proceso a César Jáuregui por presunta traición a la patria

La FGR indicó que al ex Fiscal se le presume inocente, por lo que será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, según establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

A través de su cuenta de X, la FGR detalló que aportó más de 150 datos de prueba con lo que obtuvo la vinculación a proceso de César Jáuregui; se le acusa de traición a la patria por presuntamente permitir la operación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado en México.

La Fiscalía General de la República btuvo auto de vinculación a proceso en contra de César Jáuregui, ex Fiscal de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria.



Ex Fiscal también fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público

El jueves 22 de octubre la defensa de César Jáuregui Moreno, dio a conocer la vinculación a proceso del ex Fiscal General de Chihuahua por el delito de ejercicio indebido del servicio público; sin embargo, el juez decidió no someterlo a proceso por el delito de coalición.

El defensor de Jáuregui anunció que impugnarán la determinación judicial al considerar que la resolución se sustentó en intuiciones y no en datos que acrediten su probable participación en la autorización de agentes de la CIA en actividades de seguridad e investigación dentro del estado de Chihuahua.



Las investigaciones contra César Jáuregui

La orden de aprehensión contra el ex funcionario fue cumplimentada en Chihuahua por mandato de un juez federal, luego de trabajos de gabinete y campo que comprendieron más de 100 actos de investigación. Los hechos están relacionados con un operativo realizado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue asegurado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas.

Godoy señaló que la actuación atribuida al ex Fiscal representa una posible vulneración de las facultades federales y de la soberanía nacional.

“La investigación determinó que César N habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”, afirmó en un mensaje público.

Jáuregui dejó la titularidad de la Fiscalía General de Chihuahua en abril de 2026, luego de que se conociera la participación de agentes de la CIA de Estados Unidos en el operativo.

El ex funcionario reconoció entonces su “responsabilidad política” por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización del gobierno federal.