Vinculan a proceso a ‘El Bótox’ por delincuencia organizada y extorsiones a limoneros en Michoacán

Un juez federal vinculó a proceso el 24 de enero a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, señalado como presunto líder de la célula delictiva conocida como Los Blancos de Troya y acusado de encabezar una red de extorsiones contra productores de limón en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

La autoridad judicial lo procesó por delincuencia organizada, delitos contra la salud con fines de comercio, aportación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que el cargo de homicidio por el asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo no le fue imputado aún en esta etapa procesal.

Según informes del Gabinete de Seguridad federal, Sepúlveda Arellano fue identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en la región de Tierra Caliente, particularmente en los municipios de Buenavista y Apatzingán, en Michoacán.

De acuerdo con esas indagatorias, “El Bótox” mantuvo el control de la venta de limón amarillo en localidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, donde presuntamente encabezó esquemas de cobro de piso, secuestro de productores y empacadores y otras formas de presión contra el sector citrícola.

Las autoridades federales detuvieron a César Alejandro Sepúlveda Arellano el 22 de enero en el poblado de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista, tras un operativo conjunto en el que participaron fuerzas de seguridad federales y estatales que utilizaron trabajos de inteligencia, vigilancia aérea y herramientas tecnológicas para ubicar diversos domicilios donde se resguardaban integrantes de la célula criminal.

En dos acciones diferentes fueron detenidas cuatro personas vinculadas con el grupo, entre ellas una mujer de 23 años, así como “El Bótox” y dos hombres identificados como Eder “N” y Esteban “N”, a quienes les aseguraron armas largas, cargadores, chalecos balísticos y presunto narcótico.

Las investigaciones también vincularon a Sepúlveda Arellano con el homicidio de Bernardo Bravo, dirigente de productores limoneros en la región, aunque ese delito no fue incorporado todavía en la causa penal federal.

El 20 de octubre de 2025 se localizó el cuerpo sin vida de Bravo dentro de su vehículo en un camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán, con huellas de violencia, después de que el líder limonero denunció públicamente extorsiones de la delincuencia organizada contra la industria citrícola.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán integró una línea de investigación que apuntó a “El Bótox” como probable responsable intelectual del homicidio, apoyada en análisis técnicos y de telefonía móvil para ubicar a los presuntos participantes.

A partir de esos indicios, las autoridades estatales ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcionara información que condujera a su captura.

De acuerdo con los reportes oficiales, César Alejandro Sepúlveda Arellano es considerado presunto líder de Los Blancos de Troya, identificados como brazo armado del grupo delictivo Los Viagras y afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en varios municipios de la región de Tierra Caliente.

Los informes de seguridad señalan que esa estructura tiene presencia en Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec, y que su bastión se ubica en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán.

Los antecedentes penales de Sepúlveda Arellano incluyen una detención en 2018 en Morelos, donde permaneció recluido un año y ocho meses antes de obtener su liberación.

Posteriormente se trasladó a Michoacán, donde, junto con Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Fresa” o “El Jando”, presuntamente constituyó la célula armada conocida como Los Blancos de Troya.

Las autoridades atribuyen a “El Bótox” siete órdenes de aprehensión vigentes, de las cuales dos corresponden a homicidio, cuatro a extorsión agravada y una a tentativa de homicidio.

Entre los delitos imputados en la causa federal destacan los relacionados con delincuencia organizada y operaciones con narcóticos con fines de comercio, además de la portación de armamento y municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lo que motivó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

En el contexto regional, las investigaciones vinculan a Sepúlveda Arellano con el control de actividades ilícitas relacionadas con el sector citrícola, entre ellas la imposición de cuotas a productores y empacadores de limón, así como el secuestro de integrantes de ese gremio para asegurar pagos y sometimiento.

Las autoridades también documentaron un rompimiento de alianza entre “El Bótox” y Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quien supuestamente pretendía encabezar las extorsiones en la zona, lo que habría derivado en una disputa por el control de las ganancias ilícitas generadas por el comercio de limón.

En los días posteriores a la captura, las instancias de seguridad reiteraron que las detenciones forman parte de una estrategia de contención de la violencia y desarticulación de células del crimen organizado en Michoacán, enfocada en grupos que ejercen control económico y territorial en sectores productivos específicos.

El proceso judicial abierto contra César Alejandro Sepúlveda Arellano continuará bajo la jurisdicción federal, mientras el Ministerio Público recaba más elementos de prueba para sustentar los cargos ya formulados y determinar si incorpora imputaciones adicionales por homicidio y otros delitos de alto impacto vinculados con la violencia en la región.