Vinculan a proceso a ‘El Capitán Sol’ por red de huachicol fiscal en aduanas marítimas

Una Jueza federal vinculó a proceso este 8 de octubre al Capitán de corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, por su presunta participación en una red criminal que operaba el contrabando de combustibles en aduanas marítimas del País.

Mariana Vieyra Valdés, Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República aportó los datos de prueba necesarios para presumir de manera indiciaria la existencia del delito y la probable relación del imputado con el mismo, según informaron fuentes judiciales.

La juzgadora fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, término previsto para que tanto la FGR como la defensa reúnan los datos de prueba que pretendan llevar a juicio.

Por la naturaleza del delito, también ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Solano Ruiz permanecerá interno en el Penal del Altiplano durante el trámite de su procedimiento penal.

La audiencia inició a las 5:00 horas y concluyó a las 9:37 horas. Durante las audiencias de imputación y vinculación a proceso, el imputado se reservó su derecho a declarar.

El 19 de agosto de 2025, un Juez federal de Almoloya de Juárez ordenó la aprehensión de seis marinos y siete civiles que presuntamente conformaban una organización delictiva dedicada al contrabando de hidrocarburos en las aduanas de Altamira y Tampico, ambas en Tamaulipas.

La FGR judicializó el expediente señalando a los miembros de la Armada de México con la calidad específica de líderes de la delincuencia organizada.

La lista de marinos con esas funciones la encabezaron el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, junto con Solano Ruiz.

De los 13 imputados, Solano Ruiz fue el último en ser detenido. El resto fue capturado en un lapso de ocho meses, mientras que “El Capitán Sol” fue aprehendido el 2 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, tras permanecer 13 meses y 13 días prófugo de la justicia.

El 8 de julio de 2026, el Juez de distrito Juan Aguilar Rodríguez le concedió un amparo que invalidaba la orden de captura, bajo el argumento de que fue girada por escrito y no en una audiencia privada oral.

El fallo fue impugnado por la FGR y, debido a que el tribunal colegiado no lo había resuelto en forma definitiva, las autoridades pudieron ejecutar la detención.

La FGR imputa a Solano Ruiz haber sido una pieza clave en el contrabando de hidrocarburos en las aduanas marítimas, al fungir presuntamente como responsable de pagar los sobornos a los marinos que administraban dichos recintos y de operar como enlace con sus superiores para facilitar el huachicol fiscal.

El Capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico y actualmente testigo protegido de la FGR, declaró que Solano Ruiz le enviaba un millón 750 mil pesos por cada buque con combustible ilegal al que permitía descargar en los recintos fiscales, monto que repartía con otros seis funcionarios.

De abril de 2024 a enero de 2025, Torres Joaquín admitió haber autorizado la descarga de 14 de los 31 buques con huachicol fiscal y haber cobrado los sobornos entre tres días y una semana después de que las embarcaciones zarparan.

El Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar señaló que, cuando era titular de la Aduana de Pantaco, en la Ciudad de México, “El Capitán Sol” le entregaba 200 mil pesos mensuales como bono por su administración.

Guerrero Alcántar consignó esa versión en una carta fechada el 14 de junio de 2024 y dirigida al entonces titular de la Semar.

El Contralmirante fue asesinado el 8 de noviembre del mismo año, cinco meses después de redactar la misiva.

Las declaraciones incorporadas a la carpeta de investigación también describen a Solano Ruiz como un intermediario con interlocución directa con el alto mando naval, capaz de destrabar complicaciones para los contrabandistas de hidrocarburos en las aduanas.

El marino Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, Sonora, y hoy testigo colaborador de la FGR, declaró que en marzo de 2025 Solano Ruiz le dijo que hablaría con el titular de la Semar para que autorizara la descarga de petrolíferos ilegales del buque Torm Agnes en Guaymas.

“Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos”, declaró Soto Picha ante la Fiscalía.

El testimonio es uno de los dos que, dentro de la carpeta de investigación, aluden a Andrés Manuel López Beltrán sin mencionarlo por su nombre completo.

“Le comenté a Cordero, que ya había valido, me dijo que era algo político, que él había ido a México a la Secretaría de Marina en fin de año y que había hablado con alguien y que ya era un tema arreglado; y efectivamente como en una hora o una hora treinta ya habían sacado todas las pipas y las maniobras, la fiscalía sí llegó pero el barco ya estaba en maniobra de zarpe”, agregó el testigo colaborador.

Con la vinculación a proceso, el expediente que involucra a 13 imputados avanza hacia la etapa de investigación complementaria, en la que la FGR deberá consolidar los elementos probatorios recabados a partir de los testimonios de marinos que se acogieron a la figura de testigo colaborador.