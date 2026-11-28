A ocho días de su captura en Sinaloa y tras una larga audiencia, este sábado 28 de noviembre fue vinculado a proceso Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, por delitos relacionados con armas y drogas.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras el detenido permanece recluido en el penal del Altiplano. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega encabezó la audiencia a puerta cerrada.

La Fiscalía General de la República acusa a Meza Flores de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Fausto “N”, Germán “N” y José “N” fueron presentadas ante el juez de control, sin embargo, ante la imputación del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada , la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica por lo que la decisión había quedado pendiente desde el lunes 23 de noviembre.

Este sábado, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso contra los tres detenidos y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Se fijaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

La Secretaría de la Defensa Nacional identifica a Germán “N”, alias “Serafín” como primo de “El Chapo” Isidro y presunto segundo al mando de la organización; mientras que José “N” sería su cuñado y supuesto operador financiero.

Los tres fueron detenidos el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, apoyado en el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, según Defensa.

La dependencia señala a “El Chapo” Isidro como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Meza Flores también tiene investigaciones abiertas en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la FGR el 24 de noviembre. Estos delitos no figuran entre los cargos que la Fiscalía anunció tras la audiencia del lunes, centrados en la posesión de armas, cartuchos, cargadores y metanfetamina.

Estados Unidos también solicita su extradición para procesarlo por acusaciones relacionadas con drogas, asociación delictuosa y armas, en un caso radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia. La FGR aclaró que su posible entrega dependerá de los procedimientos previstos en el tratado bilateral y de los tiempos diplomáticos.