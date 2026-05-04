Vinculan a proceso a ‘El Jardinero’ por portación de armas

Una jueza federal vinculó a proceso este lunes 4 de mayo de 2026 a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto alto mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, procesó al presunto mando criminal y le ratificó la prisión preventiva en el Penal del Altiplano. La juzgadora fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, período en que la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR) reunirán sus respectivos datos de prueba para un eventual juicio oral.

La diligencia judicial, que se llevó a cabo a puerta cerrada y sin acceso al público ni a medios de comunicación, inició a las 15:00 horas y concluyó a las 18:38. Flores Silva no compareció de forma presencial en la sala judicial, sino que lo hizo por videoconferencia desde el interior del Penal del Altiplano, en las mismas condiciones que la audiencia inicial celebrada la semana previa.

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo a “El Jardinero” el 27 de abril de 2026 en el rancho El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit. Según las autoridades federales, Flores Silva se desempeñaba como jefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, muerto el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, por lo que era considerado uno de sus probables sucesores al frente del CJNG.

Además del proceso penal iniciado este lunes, contra el presunto operador criminal pesa una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Asimismo, acumula una orden de reaprehensión girada en 2024 por el delito de homicidio.

La vinculación a proceso de “El Jardinero” representa un golpe significativo a la estructura de mando del CJNG en un momento de especial vulnerabilidad para la organización criminal, que aún enfrenta una disputa interna por el control tras la muerte de “El Mencho”. La eventual extradición a Estados Unidos, de concretarse, podría acelerar el desmantelamiento de los nexos internacionales del cártel.