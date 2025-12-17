Vinculan a proceso a ‘El Limones’, por delincuencia organizada y extorsión

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Rodríguez Ortiz es identificado por las autoridades federales como líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región de La Laguna y operador financiero de la organización criminal “Los Cabrera”, grupo aliado a la facción de “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa.

Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), el procesado utilizaba su posición como secretario de organización de la CATEM para realizar actividades ilícitas en perjuicio de los sectores productivos de la región. Las investigaciones ministeriales establecen que Rodríguez Ortiz, en colaboración con la familia “Los Herrera” del municipio de Gómez Palacio, Durango, y el Cártel de Sinaloa, presuntamente financiaba células delictivas con presencia en Torreón de los Ángeles, Coahuila de Zaragoza.

La operatividad del grupo criminal se extendía al estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Agua del Río, donde se les identifica como responsables de proferir amenazas y extorsionar a comercializadores de pollinaza y productores ganaderos. Rodríguez Ortiz habría impuesto cuotas obligatorias a negocios locales, transportistas y diversas ramas del sector agropecuario. Durante su detención, fueron capturados también quienes se identifican como sus lugartenientes: Guillermo Fernando Ramírez Trigueros, Ángel Rodrigo González Díaz, Juan Carlos Barrera Hinojosa, Giancarlo Barrera Hinojosa, Alexis Mauricio Hernández Torres y Juan José Vázquez Pérez, aunque la FGR no precisó la situación jurídica actual de estos últimos.

Los antecedentes de este caso se remontan a agosto de 2025, cuando cámaras empresariales y los gobernadores Esteban Alejandro Villegas Villarreal, de Durango, y Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila de Zaragoza, solicitaron la intervención urgente del Gobierno Federal ante el incremento de las extorsiones en la zona de La Laguna. Semanas después de dicho exhorto, se ejecutaron cateos en las oficinas de la CATEM en Durango, donde se aseguraron documentos relevantes para la investigación, según lo confirmado por Armando Cobián Duarte, secretario de dicha confederación en la entidad.

Respecto al esquema de blanqueo de capitales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el 17 de diciembre de 2025 que Rodríguez Ortiz posee registros de operaciones millonarias sin justificación lícita. Según el organismo, el imputado triangulaba recursos mediante la compra y venta de bienes inmuebles, vehículos de lujo y joyería, además de realizar apuestas de alto nivel para lavar activos pertenecientes a “Los Cabrera”, socios de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.