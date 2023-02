JUEZ DICTA PRISIÓN PREVENTIVA A “EL LUPE”, SUPUESTO “OPERADOR LOGÍSTICO” DE “EL MAYO”, INFORMA SEDENA

Un juez de control calificó de legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, contra José Guadalupe Tapia Quintero, alias “El Lupe”, supuesto compadre y presunto “operador logístico” del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo” -líder del Cártel de Sinaloa-, por su presunta culpabilidad en los presuntos delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

A través de un comunicado, emitido a las 20:51 horas del 12 de febrero de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que “El Lupe” se encuentra en calidad de internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Cabe destacar que el inculpado es considerado presunto principal productor de pastillas de fentanilo y metanfetamina, además de que presuntamente realiza el trasiego de cocaína a gran escala de centro y Sudamérica hacia los EU”, detalló la Sedena.

“La Secretaría de la Defensa Nacional recordó que el 9 de febrero del 2023, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en apoyo al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaron la detención en flagrancia delictiva de “El Lupe”, cuyo hijo, Heibar Josué Tapia Salazar, también fue aprehendido en la capital sinaloense, por elementos del Ejército, el 22 de agosto de 2022, quien se encuentra procesado por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Además, la Sedena dijo que derivado de actividades de inteligencia, se tuvo conocimiento de la presencia de Tapia Quintero en el poblado Estancia de los García, de Culiacán, Sinaloa, “de quien se presume es uno de los presuntos principales blancos prioritarios generadores de violencia y representa una amenaza para la sociedad”.

“Con base en el conocimiento de que José ‘N’ operaba en el sur de Culiacán, Sin., se actualizó la planeación operativa y se intensificaron los reconocimientos y patrullajes por parte del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, lográndose su detención en flagrancia delictiva, ya que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en posesión de narcóticos”, agregó la Sedena.

El mismo 9 de febrero de 2023, el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, precisó que “El Lupe” había sido llevado desde el poblado de Tacuichamona, al sur de Culiacán, hacia las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

“[La captura de Tapia Quintero] es una función del Gobierno federal y por supuesto que es una actividad que nosotros no solo la vemos bien, sino que la apoyamos. No hubo ningún problema, no hubo intercambio, no hubo enfrentamientos”, respondió Rocha Moya a medios locales.

Ese mismo día se conoció que el Gobierno de Estados Unidos buscaba la extradición de “El Lupe” -quien nació en Sinaloa, el 19 de febrero de 1971-, por cinco cargos de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero, relacionados con hechos ocurridos entre 2006 y 2012.

El 6 febrero de 2013, la Corte Federal de Distrito en Arizona ordenó la captura de Tapia Quintero, por tres cargos de conspiración para distribuir, importar y poseer metanfetaminas, así como dos por cometer y encubrir el lavado de activos del narcotráfico. El fiscal John Leonardo pidió a la citada Corte que, en su momento, decrete el decomiso de todos los derechos, títulos e intereses en propiedades, así como recursos financieros de “El Lupe”.

Según informó el diario Reforma, el 9 de febrero de 2023, desde hacía más de una década, Tapia Quintero era investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ambas por sus siglas en inglés.

La DEA señalaba a “El Lupe” como el supervisor del transporte de droga para las dos facciones principales, al interior del Cártel de Sinaloa. Trasladaba cocaína, mariguana y metanfetamina para “El Mayo”, desde Sinaloa hasta Arizona y California; y para Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a través de Tijuana, Baja California.

Según la agencia estadounidense, para transportar la droga, Tapia Quintero utilizaba varias empresas de autobuses y camiones de remolque en México, todas ellas de su propiedad. La DEA también relaciona a “El Lupe” con un cargamento de 67 kilogramos de metanfetamina, otro de 30 kilogramos de cocaína y 770 mil dólares en efectivo, todos asegurados durante operativos en los que fueron detenidos tres sospechosos, en Phoenix, Arizona.

El 16 de enero de 2014, la OFAC incluyó a “El Lupe” en su “lista negra” de personas designadas, una acción oficial que tiene como consecuencia el bloqueo de todos sus activos en territorio estadounidense, así como la prohibición para realizar transacciones financieras y comerciales con el señalado.