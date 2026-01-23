Vinculan a proceso a ‘El Mantecas’, operador de los Beltrán Leyva

Un juez federal vinculó a proceso a Iván Valerio Sainz Salazar, “El Mantecas”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de la organización criminal Beltrán Leyva, junto con tres de sus presuntos lugartenientes.

El juez decretó prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, en Guasave, Sinaloa, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa, procesó a Sainz Salazar, de 35 años, originario de Sinaloa, así como a Israel Páez Quintero, José Almir Pacheco Quiroga y Jesús Gómez Soto “El Chuy”, informó la Fiscalía General de la República.

Los cuatro quedaron sujetos a procedimiento penal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo; portación de arma de fuego con la agravante al que posea más de dos; y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

La detención de “El Mantecas” ocurrió el 18 de enero en Badiraguato, durante un operativo conjunto en el que participaron la Policía Federal Ministerial de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la acción, las autoridades aseguraron tres armas largas tipo fusil, una ametralladora, cartuchos, cargadores, clorhidrato de metanfetamina, 14 mil 594 tabletas de clorhidrato de fentanilo, dos chalecos balísticos con porta cargadores y dos placas balísticas.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó pruebas que el juez calificó como “contundentes”.

Las autoridades señalaron que Sainz Salazar fue detenido junto con otros siete cómplices, de los cuales solo tres fueron vinculados a proceso en esta ocasión.

No se especificó la situación jurídica de los cuatro restantes: Josefino Pérez Gastelum, Daniel Caro Medina, Lino López Zazueta y Rodolfo Alejandro Rocha Angulo, por lo que se desconoce si el Ministerio Público decidió no ejercer acción penal, si fueron liberados por falta de elementos, o si están sujetos a alguna medida cautelar alternativa.

Reportes de inteligencia federal indican que el ascenso de “El Mantecas” dentro del crimen organizado se debió a un cambio de bando estratégico.

De acuerdo con el Gobierno Federal, en 2023 “El Mantecas” participó con un grupo en los ataques armados contra personal militar y de la Guardia Nacional durante el operativo de detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A pesar de esta vinculación inicial con la facción de los Guzmán, las autoridades ahora lo ubican como operador de los Beltrán Leyva que encabeza Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”. La FGR informó que durante los próximos tres meses, período fijado para la investigación complementaria, se reunirán los datos de prueba necesarios para el juicio oral. Los delitos imputados conllevan penas severas dada la cantidad de drogas sintéticas aseguradas, particularmente el fentanilo, sustancia que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos por su alto potencial adictivo y letal.

La detención de “El Mantecas” se enmarca en una estrategia federal de alto impacto contra la producción y distribución de drogas sintéticas en México. La organización Beltrán Leyva, a la que ahora se vincula a Sainz Salazar, ha sido identificada por autoridades estadounidenses y mexicanas como uno de los principales exportadores de fentanilo hacia el mercado norteamericano.

La coordinación interinstitucional entre Sedena, Semar, SSPC y FGR demuestra el carácter prioritario que el Gobierno Federal asigna al combate de esta modalidad delictiva, que según estimaciones oficiales genera ingresos superiores a los 5 mil millones de dólares anuales para las organizaciones criminales que la controlan.