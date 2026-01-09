Vinculan a proceso a ‘El Sagitario’, primer acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos

Un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, supuesto operador del Cártel de los Beltrán Leyva y primer acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos.

También fueron procesados sus presuntos cómplices Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina con fines de comercio, así como posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

El Juez federal ratificó la prisión preventiva de oficio contra los cuatro detenidos, medida cautelar que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organización aportó datos de prueba contundentes para que el Juez de control los vinculara a proceso.

El impartidor de justicia fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, es decir, para que la defensa y la Fiscalía reúnan los datos de prueba que pretendan llevar a un eventual juicio.

Inzunza Noriega y sus tres presuntos lugartenientes fueron detenidos el 31 de diciembre en Culiacán, Sinaloa, en un operativo de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y la FGR.

Durante la acción policial, les aseguraron armas, cartuchos, cargadores, cocaína y metanfetaminas.

“El Sagitario” es considerado uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, heredero de lo que fuera la organización criminal de los Beltrán Leyva, cuya principal zona de influencia hoy se encuentra en Guasave, Sinaloa.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo identifican como responsable de coordinar rutas de trasiego que abarcan Sinaloa, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

El ahora procesado es padre de Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, quien fue abatido en un enfrentamiento en Choix, Sinaloa, el 30 de noviembre de 2025.

Los Inzunza eran los dueños de las 1.6 toneladas de fentanilo aseguradas el 3 de diciembre de 2024 en Sinaloa, el más voluminoso incautado en México hasta ese momento.

A raíz de dicho aseguramiento, las autoridades estadounidenses señalaron que Inzunza Noriega se había convertido en uno de los principales responsables de traficar algunas de las mayores cargas de fentanilo y cocaína confiscadas en Estados Unidos.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero contra Inzunza Noriega y su hijo, en la primera acusación de este tipo dirigida contra presuntos líderes vinculados al Cártel de Sinaloa y a estructuras asociadas a los Beltrán Leyva.

La acusación se basó en una orden ejecutiva del Gobierno de Donald Trump que clasificó al Cártel de Sinaloa, entre otras organizaciones criminales mexicanas y sudamericanas, como organización terrorista extranjera.

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró en mayo de 2025 que los cargos reflejaban una nueva estrategia legal contra las organizaciones mexicanas de narcotraficantes y que buscarían las penas máximas para los acusados.

El agente especial interino del FBI en San Diego, Houtan Moshrefi, indicó que “la Organización Beltrán Leyva, bajo el liderazgo de Inzunza Noriega, sería supuestamente responsable de la distribución de algunas de las mayores cantidades de fentanilo y cocaína incautadas en Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia afirmó que, bajo la dirección de Inzunza Noriega, la Organización Beltrán Leyva no solo estuvo involucrada en el tráfico de grandes volúmenes de drogas hacia Estados Unidos, sino que también contribuyó a altos niveles de violencia en México, con actividades que incluyen homicidios, secuestros, tortura y cobros violentos de deudas de drogas para mantener sus operaciones, según documentos oficiales estadounidenses.