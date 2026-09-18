Vinculan a proceso a ‘El Trompas’ por feminicidio de estudiante española en Morelos

Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue vinculado a proceso este 8 de septiembre por el delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte, estudiante de nacionalidad española asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos.

Como medida cautelar, la jueza especializada de Control de Garantías del Poder Judicial del Estado de Morelos, Alma Patricia Salas Ruiz, dictó prisión preventiva oficiosa contra el imputado, por lo que permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso penal.

Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo a “El Trompas” el 17 de septiembre pasado luego de identificarlo como probable responsable del crimen, ocurrido el 12 de septiembre al interior de la Casa de Cultura de Cuautla.

Según las indagatorias de la FGE, la identidad del sospechoso se estableció a partir del análisis de videos captados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, así como de información aportada por ciudadanos.

El material recabado permitió a los investigadores encontrar coincidencias en la vestimenta del hombre, así como en el tiempo y el lugar en los que fue captado, elementos que la autoridad ministerial presentó para sustentar la imputación.

Con la vinculación a proceso, el caso avanzará a la etapa de investigación complementaria, en la que la FGE y la defensa del imputado deberán integrar los elementos de prueba antes de que concluya el plazo establecido por la jueza.