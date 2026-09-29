Vinculan a proceso a ex Alcalde de Juchitán, Oaxaca, por extorsión ligada al CJNG

Un juez del fuero común de Oaxaca vinculó a proceso a Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, ex presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, emanado de Morena, por su presunta participación en una red de extorsión relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.

En la misma audiencia, el juez de control también vinculó a proceso a Carlos Alberto de la Paz, alias “La Parka”, señalado por autoridades estatales como presunto integrante de la estructura delictiva encabezada por quien estuvo a cargo del Ayuntamiento. A ambos imputados se les atribuyen los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) informó que el juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa para los dos procesados. Sánchez Altamirano permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, mientras que De la Paz quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Perote, Veracruz.

“Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de ambos imputados en los hechos que se les atribuyen. Con base en ello, el juez determinó su vinculación a proceso y, asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva”, señaló la FGJEO en un comunicado.

Las dos personas fueron detenidas el 23 del mismo mes y año en un operativo coordinado por la FGJEO, con apoyo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Según la instancia estatal, los trabajos de inteligencia criminal abrieron líneas de investigación respecto a la posible participación del entonces edil en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec y sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”, célula atribuida al CJNG.

“Las investigaciones identifican a ‘Los Cromos’ como una célula presuntamente vinculada con el CJNG, a la que se atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región”, agregó la FGJEO.

La propia dependencia estableció que, desde su posición como actor político y social, el imputado “pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización”, según las primeras indagatorias integradas en la carpeta de investigación.

El 25 del mismo mes y año, dos días después de la captura, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza y el nombramiento de un encargado de la administración municipal que conduzca el Gobierno local.

El proceso penal continuará con el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control, durante el cual el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para formular acusación ante un tribunal de enjuiciamiento.