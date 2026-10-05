Vinculan a proceso a ex alumnos por ataque en secundaria de Torreón; enfrentarían 60 años de cárcel

Los hermanos David “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso por homicidio calificado, en el caso de Nedi Edith Nevárez González, y por tentativa de homicidio calificado contra otras cuatro personas, entre ellas un estudiante de 13 años, tras el ataque ocurrido en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba contra los exalumnos. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 4 de abril de 2027. Además, el juez de control determinó este domingo que los jóvenes, de 18 años, podrían recibir una condena unificada de hasta 60 años de cárcel.

El ataque y el freno a la violencia digital

El ataque ocurrió el 1 de octubre, cuando los hermanos ingresaron a la escuela encapuchados y armados con machetes y explosivos caseros. Durante el cambio de turno, agredieron al personal y a los estudiantes; dejando a cuatro personas heridas y una fallecida.

Según los primeros reportes, el móvil preliminar sería un “sentimiento contra el plantel”. Por su parte, el gobierno de Coahuila atribuyó la agresión a un “contexto familiar desarticulado”.