Vinculan a proceso a ex alumnos por ataque en secundaria de Torreón; enfrentarían 60 años de cárcel

Los hermanos David “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso por homicidio calificado, en el caso de Nedi Edith Nevárez González, y por tentativa de homicidio calificado contra otras cuatro personas, entre ellas un estudiante de 13 años, tras el ataque ocurrido en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba contra los exalumnos. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 4 de abril de 2027. Además, el juez de control determinó este domingo que los jóvenes, de 18 años, podrían recibir una condena unificada de hasta 60 años de cárcel.
El ataque y el freno a la violencia digital
El ataque ocurrió el 1 de octubre, cuando los hermanos ingresaron a la escuela encapuchados y armados con machetes y explosivos caseros. Durante el cambio de turno, agredieron al personal y a los estudiantes; dejando a cuatro personas heridas y una fallecida.
Según los primeros reportes, el móvil preliminar sería un “sentimiento contra el plantel”. Por su parte, el gobierno de Coahuila atribuyó la agresión a un “contexto familiar desarticulado”.
El Gobierno del Estado de Coahuila lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Nedi Edith Nevárez González .Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo.Descanse en paz. https://t.co/fxqPQxeXVa— Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila)
October 2, 2026
El Gobierno del Estado de Coahuila lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Nedi Edith Nevárez González .Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo.Descanse en paz. https://t.co/fxqPQxeXVa
Tras los hechos, el gobierno federal anunció la preparación de un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia.
A la par, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen un monitoreo en redes sociales y servicios de mensajería para identificar de manera temprana posibles amenazas y neutralizar llamados a cometer actos de violencia en entornos escolares.
Evolución clínica y atención comunitaria
Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales, las autoridades de Coahuila reportaron cambios en el estado de salud de los sobrevivientes al ataque. El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, confirmó que una alumna de preparatoria ya fue dada de alta. Por su parte, el director de la institución superó la etapa crítica y continúa su recuperación en una habitación de hospital, fuera de peligro.
Sin embargo, un maestro y un estudiante de secundaria permanecen internados en terapia intensiva. Ambos se reportan estables; el menor presenta una evolución favorable respecto a la inflamación craneal que sufrió durante la agresión.
Para preparar el eventual regreso a las aulas, el gobierno de Coahuila inició labores de limpieza y reforzamiento de la seguridad en las instalaciones educativas. Además, a partir de esta semana se pondrá en marcha una ruta de atención socioemocional, con terapias y reuniones dirigidas a maestros, alumnos y padres de familia, para ayudar a la comunidad a procesar el impacto de la tragedia.