Vinculan a proceso a ex Fiscal de Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público

El juez de control Luis Alberto Simental Ortega vinculó a proceso este jueves a César Gustavo Jáuregui Moreno, ex Fiscal General del Estado de Chihuahua, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, y determinó no vincularlo por el delito de coalición, al considerar que los hechos expuestos por el Ministerio Público no corresponden a los elementos que exige esa figura penal.

La resolución se dictó en la Ciudad Judicial del Estado, en Chihuahua, Chihuahua, luego de un receso en la audiencia inicial, que se reanudó para escuchar la determinación judicial tras las exposiciones del agente del Ministerio Público y de la defensa.

El juzgador señaló que los datos de prueba presentados permiten continuar el procedimiento por ejercicio ilegal del servicio público, aunque no existe un señalamiento directo contra el exfuncionario.

Entre los argumentos valorados se encuentra que, presuntamente, durante su gestión como Fiscal General, Jáuregui Moreno ocultó información relevante que conoció por razón de su cargo y ofreció declaraciones contradictorias respecto a la presencia de personas extranjeras en la entidad sin la autorización correspondiente.

El ex Fiscal siguió la audiencia por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, donde permanece recluido por un expediente federal en el que la Fiscalía General de la República lo acusa de traición a la patria. En la causa estatal quedó sujeto únicamente a medidas cautelares.

El proceso del fuero común corresponde a la causa penal 3055/2026 y deriva del operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se localizó un presunto laboratorio clandestino de drogas y en el que habrían participado agentes estadounidenses sin autorización del Gobierno federal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que Jáuregui Moreno tenía responsabilidad en la cadena de mando del operativo, mientras que la defensa argumentó que no existen pruebas de que hubiera ordenado la intervención de agentes extranjeros. El ex Fiscal negó ante el juez haber ordenado la incorporación de esos elementos al operativo.

Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre pasado por policías estatales en la capital del estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La misma orden incluyó al ex titular de la Agencia Estatal de Investigación, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

La investigación complementaria continuará en el ámbito estatal por un plazo menor al que solicitó el Ministerio Público, que había pedido cuatro meses para concluir las diligencias.