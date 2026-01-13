Vinculan a proceso a ex funcionario de Carlos Manzo, por filtrar agenda a cambio de droga

Samuel García Rivero, ex director de Relaciones Públicas y Protocolo del Gobierno municipal de Uruapan, y el taxista Josué Elogio, alias “El Viejito”, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el asesinato del entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Un juez de control determinó la vinculación durante una audiencia celebrada este martes 13 de enero, en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, en el municipio de Charo, Michoacán.

La autoridad judicial impuso a ambos imputados prisión preventiva oficiosa por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, además de conceder un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. García Rivero fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que Josué Elogio permanecerá en el penal de Mil Cumbres, en Michoacán.

Según la relatoría de hechos presentada por el Ministerio Público durante la audiencia, el taxista suministraba droga al entonces funcionario municipal, quien consumía hasta siete “grapas” de cocaína a la semana. A partir de esa relación, el taxista, apodado también “El Zambada”, comunicó al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como “El M2”, que conocía al funcionario municipal y que podría colaborar en el plan para ejecutar a Manzo Rodríguez.

Dos semanas antes del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025, se dio la participación del excolaborador de Manzo Rodríguez en la planeación del crimen. “Está haciendo un cochinero con su Gobierno”, presuntamente le dijo “El M2” a “El Viejillo”, cuando éste se ofreció a invitar a García Rivero a participar en el atentado, quien, según expuso el Ministerio Público, lo habría hecho de forma voluntaria.

El abogado de la Fiscalía explicó que, conforme a las intervenciones telefónicas y al acceso a la sábana de comunicaciones entre los acusados, con ubicación de las zonas desde donde se conectaron, se pudo concluir que García Rivero y “El Viejillo” intercambiaron mensajes por varias semanas, tanto antes como después del asesinato.

En una de las comunicaciones entre ambos imputados, “El Viejillo” preguntó al funcionario municipal: “¿No tienes remordimiento?”. “No, todo tranquilo. Ya me tenía hasta la madre, nomás me traía de aquí para allá”, habría sido la respuesta del ex funcionario, que expuso el Ministerio Público como la motivación para participar en los hechos. Una de sus quejas contra Manzo era que no le daba permiso para ausentarse del trabajo, a fin de poder visitar a su hija, indicó el abogado del Ministerio Público.

En la explicación de la conexión entre los dos acusados, se estableció que “El M2” suministraba la droga a “El Viejito”, para su venta de narcomenudeo a través del taxi, quien a su vez era “dealer” del ex funcionario municipal.

Respecto a la relación laboral, García Rivero y Manzo Rodríguez se conocieron cuando éste era diputado de Morena en la 65 Legislatura. Cuando ganó la Alcaldía en 2024 por la vía independiente, García Rivero fue recomendado para que trabajara directamente con Manzo y se le dio el cargo de director de Relaciones Públicas y Protocolo, sin ser parte del Movimiento del Sombrero.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó el 11 de enero de 2026 que, derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento de que García Rivero, el día de los hechos, informó a Josué Elogio los detalles del itinerario de Carlos Manzo Rodríguez, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del “Festival de las Velas”.

García Harfuch detalló que el ex funcionario municipal informó sobre los retrasos del alcalde y los horarios en que saldría de la Casa de Cultura. Se identificó que García Rivero envió una fotografía donde informaba a “El Viejito” que se concentrarían en la explanada, información que llegó finalmente al chat del grupo liderado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que ejecutó el homicidio.

El funcionario federal agregó que García Rivero había mantenido comunicación con Ramiro, otro de los integrantes del grupo criminal. El día de la agresión, dicho individuo registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos. La autoridad estableció que García Rivero tiene antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

Tras la detención de “El Viejito”, realizada el 9 de enero de 2026, se llevaron a cabo tres cateos en distintos inmuebles en Uruapan, relacionados con ambos detenidos, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, que han dado a las autoridades más indicios para continuar con la investigación.

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, añadió que los dos detenidos reconocieron que ambos conocían del hecho 15 días antes del 1 de noviembre, es decir, dos semanas antes del crimen, tanto García Rivero, como “El Viejito”, conocían del objetivo sobre el homicidio de Manzo Rodríguez.

Con estas detenciones, suman al menos 15 personas vinculadas a proceso por su presunta participación en el asesinato de Manzo Rodríguez. Entre los detenidos se encuentran Jorge Armando, alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen; Ricardo, encargado del traslado de los integrantes tras la agresión al presidente municipal; Jaciel Antonio, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales; Gerardo, colaborador de la célula y quien tenía comunicación con los otros integrantes; y Alejandro Baruc, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

El asesinato de Manzo Rodríguez ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, una celebración tradicional del Día de Muertos en el centro de Uruapan. Víctor Manuel, un joven de 17 años de edad, originario del municipio de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio y perdió la vida en el lugar de los hechos. Dos presuntos cómplices, Ramiro y Fernando Josué Leal, fueron encontrados asesinados en los días posteriores al atentado.

El presidente municipal había asumido el cargo en septiembre de 2024 como candidato independiente del Movimiento del Sombrero, organización política que fundó tras romper con Morena. Durante su gestión, solicitó en múltiples ocasiones apoyo a los gobiernos estatal y federal para combatir la violencia generada por grupos del crimen organizado en Uruapan. Tras su muerte, el Congreso de Michoacán designó a Grecia Quiroz García, viuda del edil, como alcaldesa sustituta para completar el resto del mandato.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la actual presidenta municipal, fue detenida el 8 de enero de 2026 por elementos de la Fiscalía General de Michoacán y de la SSPC Federal. Sin embargo, fue liberada el 9 de enero del mismo mes y año tras rendir su declaración ante el Ministerio Público, al no encontrarse elementos suficientes para vincularla al proceso.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para identificar y capturar a más involucrados en el crimen. García Harfuch aseguró que cuentan con la información necesaria para llevar a cabo más detenciones relacionadas con este caso.