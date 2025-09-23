Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, por secuestro y extorsión

Un juez de Tabasco vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y/o “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante la Administración de Adán Augusto López Hernández, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, juez de control de Región Judicial 9 de Villahermosa, determinó que la Fiscalía de Tabasco ofreció los datos de prueba suficientes para acreditar que los delitos se cometieron y que supuestamente Bermúdez Requena estaba relacionado con ellos.

El juzgador también ratificó la prisión preventiva de oficio en el en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, al ex funcionario tabasqueño, al considerar el riesgo de fuga.

Al mismo tiempo, le fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, término previsto para que su defensa y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco reunieran sus respectivos datos de prueba, para un eventual juicio.

La determinación fue dictada en una audiencia por videoconferencia que tuvo una duración de 7 horas y a la que Bermúdez Requena se conectó desde el interior de “El Altiplano”, con el juez de la capital tabasqueña. Mientras que en la sala judicial en Tabasco la diligencia fue a puerta cerrada.

En este primer proceso que se inicia, a “El Abuelo” le atribuyen la extorsión y secuestro del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, registrado en mayo de 2019, en la capital de Tabasco.

En 2014, la víctima fundó la empresa Corporativo Paragas, propietaria de la estación de gasolina en Villahermosa, y el 18 de agosto de 2018 abrió una gasolinera en la carretera a Samarkanda, también en la capital tabasqueña.

Sin embargo, desde noviembre de ese mismo año, “La Barredora” obligó al empresario a vender combustible robado o “huachicol”, pero seis meses después, el empresario se negó a seguir haciéndolo y fue secuestrado durante dos días, tiempo en el que recibió una golpiza.

El grupo criminal lo liberó, luego de que fuera obligado a firmar ante Guillermo Narváez, Notario Público 28 del municipio de Centro, el traspaso del 40 por ciento de las acciones de la empresa gasolinera, a uno de sus secuestradores.

Martínez Armengol promovió una demanda para recuperar su gasolinera y cuando consiguió el fallo a favor, la SSPC estatal se negó a desalojar a los ocupantes. Según lo informó el diario Reforma, Bermúdez Requena le pidió que le diera el 50 por ciento de la empresa, si quería recuperar la estación.

En esta causa penal con número 213/2025, el 18 de febrero de 2025, el juez Brown Ruiz ordenó la aprehensión de Bermúdez Requena, así como de Eduardo Vázquez Orellana, alias “El Menchito” o “El Blin Blin” y el abogado Manuel de Atocha Romero, estos dos últimos supuestos secuestradores de Martínez Armengol.

El 28 de febrero de 2025, diez días después de que se ordenara la aprehensión de Bermúdez Requena y sus dos presuntos cómplices, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército aseguraron la gasolinera que le fue despojada al empresario.