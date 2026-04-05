Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco obtuvo la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de dicha entidad e identificado como líder de La Barredora, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la dependencia “obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán ‘N’, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, tras los hechos presentados en la continuación de la audiencia este sábado”.

El juez de la causa fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades deberán recabar y presentar pruebas para sustentar la acusación.

Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, desde donde compareció por videoconferencia durante la audiencia.

Este nuevo proceso se suma a otras investigaciones en contra de Bermúdez Requena, quien previamente fue vinculado a proceso por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

En ese contexto, la Fiscalía recordó el marco legal aplicable al delito que ahora se le imputa: “Cabe destacar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión”.

El ex funcionario fue detenido el 12 de septiembre tras permanecer prófugo en Paraguay. De acuerdo con reportes de inteligencia, también ha sido señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como La Barredora.

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, actual senador y quien fuera secretario de Gobernación durante la gestión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y el interinato de Carlos Manuel Merino.