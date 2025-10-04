$!Vinculan a proceso a la madre y al padrastro de Paloma Nicole, adolescente que falleció tras una cirugía estética

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango, fueron vinculados a proceso.
Paloma Jazmín “N” enfrenta cargos por usurpación de profesión y omisión de cuidados. De acuerdo con la Fiscalía del estado, ella realizó presuntamente funciones exclusivas de personal de salud sin contar con las acreditaciones correspondientes.
Mientras que su pareja y cirujano plástico, Víctor “N”, enfrenta cargos por complicidad, abandono y práctica indebida del servicio médico.
Permanecerán en prisión preventiva
La Fiscalía de Durango informó que ambos permanecerán en prisión preventiva en el Cereso 1. Durante la audiencia se determinó un plazo de tres meses para concluir con la investigación.
Sobre el caso, el 24 de septiembre, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que el médico que operó a Paloma Nicole, su padrastro, había sido suspendido para no entorpecer las investigaciones sobre una posible mala praxis.
La asociación señaló que consignó los hechos ante el Comité de Ética, que podría imponer sanciones dependiendo de los resultados de las averiguaciones.
Carlos Arellano, padre de la adolescente, denunció que su hija fue sometida a una cirugía para aumentar su busto sin su consentimiento, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Durango y solicitó que médicos forenses realicen una necropsia para conocer por qué falleció la menor.