$!Vinculan a proceso a la madre y al padrastro de Paloma Nicole, adolescente que falleció tras una cirugía estética

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango, fueron vinculados a proceso.

Paloma Jazmín “N” enfrenta cargos por usurpación de profesión y omisión de cuidados. De acuerdo con la Fiscalía del estado, ella realizó presuntamente funciones exclusivas de personal de salud sin contar con las acreditaciones correspondientes.

Mientras que su pareja y cirujano plástico, Víctor “N”, enfrenta cargos por complicidad, abandono y práctica indebida del servicio médico.