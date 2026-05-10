Vinculan a proceso a madre de niño fallecido por golpe de calor en vehículo en Mexicali

Un juez de control dictó la vinculación a proceso en contra de Roxana “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, luego de que su hijo Vicente, de 3 años, falleció por golpe de calor tras permanecer encerrado durante más de 12 horas en una camioneta en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, Baja California.

La resolución judicial se emitió durante la madrugada del 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres, al término de una audiencia que se prolongó aproximadamente 16 horas.

La diligencia judicial inició a las 10:00 horas del 9 de mayo y concluyó cerca de las 2:00 horas del día siguiente.

Durante el proceso, la defensa de Roxana “N” solicitó la reclasificación del delito a homicidio culposo; sin embargo, el Juez determinó que la Fiscalía General del Estado de Baja California aportó elementos suficientes para sostener la acusación original.

La imputada permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Mexicali dada la gravedad de los cargos.

La causa penal fue registrada bajo el número 03956/2026 y se abrió una etapa de investigación complementaria de cuatro meses, al término de la cual se celebrará una audiencia intermedia antes del juicio.

Los abogados defensores presentaron peritajes psicológicos y testimonios orientados a establecer que Roxana “N” vivía en un contexto de violencia familiar y enfrentaba depresión, ansiedad, problemas económicos y tratamiento médico por afectaciones emocionales previas.

La defensa argumentó, además, que la imputada habría perdido la memoria y la consciencia el día de los hechos. También expusieron que el padre del menor, Juan Carlos Meza Beltrán, cuenta con una vinculación a proceso por violencia familiar en contra de Roxana, así como diversas carpetas de investigación por presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Según las autoridades, mientras Vicente permanecía atrapado al interior de la camioneta, donde las temperaturas superaron los 45 grados , la mujer consumió alcohol en su domicilio y publicó mensajes y videos en las plataformas TikTok e Instagram.

El menor sufrió quemaduras de primer grado y diversas heridas que, según las investigaciones, se provocó al intentar salir del vehículo. Frente a estos elementos, la defensa cuestionó la teoría de la FGBC respecto al estado de ebriedad de su clienta, al señalar que los exámenes toxicológicos no arrojaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas.

Familiares y personas cercanas a la acusada declararon que era una madre atenta, aunque en los últimos meses mostraba un deterioro emocional visible.

En paralelo al proceso judicial, Juan Carlos Meza Beltrán convocó el 9 de mayo una movilización ciudadana frente a la sede judicial en la que participaron alrededor de 50 personas. Los manifestantes colocaron veladoras y lonas con fotografías del menor.

“Sin justicia no hay paz. Somos tu voz, Vicentito”, rezaba la consigna exhibida en el exterior del edificio. La movilización buscó generar conciencia sobre los riesgos de dejar a menores al interior de vehículos bajo condiciones de calor extremo.

De ser hallada culpable al término del proceso, Roxana “N” podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión. La etapa de investigación complementaria determinará si el expediente reúne los elementos para sostener la acusación de homicidio por omisión impropia con dolo eventual ante el tribunal de juicio oral.