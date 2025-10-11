Vinculan a proceso a presunto líder del Tren de Aragua en México

Nelson Arturo Echezuria Alcántara, señalado como líder del Tren de Aragua en México, fue vinculado a proceso junto con otro presunto colaborador de la organización criminal de origen sudamericano, que habría extendido sus operaciones a la región centro del País.

Este 11 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los dos detenidos, entre ellos Gabriel “N”, presunto colaborador operativo de Nelson, fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos contra la salud.

Mientras que el presunto líder del Tren de Aragua en territorio mexicano, también fue procesado por el delito de asociación delictuosa agravada.

La FGJCDMX detalló que el arresto de Nelson, de origen venezolado y de 29 años; y su cómplice fue llevado a cabo el 4 de octubre en la colonia Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco, donde fueron “sorprendidos mientras comercializaban sustancias posiblemente ilícitas”.

El arresto fue realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, mientras que la FGJCDMX obtuvo dos órdenes de cateo en inmuebles vinculados con la misma organización criminal transnacional.

La institución también explicó que en los operativos, en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, fueron aseguradas más de 120 dosis de posible droga, siete teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Posteriormente, ambos acusados fueron procesados por un juez por el delito de narcomenudeo y recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, como medida cautelar de prisión preventiva.

Después, según puntualizó la FGJCDMX, se tuvo conocimiento de que Nelson contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de asociación delictuosa agravada, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la organización delictiva transnacional operaba en la Ciudad de México, en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa, así como en los estados de Morelos, Puebla y Estado de México.

La FGJCDMX señaló que dicha organización criminal transnacional estaba vinculada con delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, homicidio y secuestro.