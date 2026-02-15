$!Vinculan a proceso a presunto operador de ‘Los Salazar’ y a 29 detenidos más en Querétaro

Las detenciones ocurrieron el 6 de febrero de 2026 durante 12 cateos simultáneos realizados en la ciudad de Querétaro, Querétaro, como resultado de una investigación de cuatro meses que tuvo origen en información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. En el operativo participaron la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y autoridades estatales de Querétaro, en el marco de acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad para desarticular estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de control consideró suficientes los elementos aportados por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para iniciar proceso penal contra los 30 detenidos. En la causa se les atribuye la posesión de diversas drogas con fines de comercialización, así como la tenencia de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, asegurados durante cateos simultáneos ejecutados en distintos puntos de la capital de Querétaro.

Un juez federal vinculó a proceso a 30 personas detenidas en el estado de Querétaro, entre ellas Diego Salazar, alias “El Flaco”, identificado por autoridades federales como presunto operador del grupo criminal “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa. Los imputados enfrentarán cargos por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, derivado de un operativo efectuado el 6 de febrero de 2026 en la capital queretana.

Durante los cateos fueron aseguradas cinco armas cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, 134.8 gramos de metanfetamina, 1.07 kilos de cocaína y 3.76 kilos de marihuana, además de dinero en efectivo, 64 teléfonos celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras. Estos indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para su análisis pericial, con el propósito de robustecer las carpetas de investigación respecto a la estructura financiera y operativa de la célula de “Los Salazar” en la entidad.

El 6 de febrero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que la investigación que derivó en las detenciones se desarrolló durante un periodo de cuatro meses y tuvo como punto de partida reportes de la Unidad de Inteligencia Naval. El funcionario federal explicó que el objetivo del despliegue fue impedir la consolidación de una estructura criminal vinculada a “Los Salazar” en Querétaro, dedicada principalmente al tráfico de drogas y armas, extorsiones, secuestros y homicidios en la región.

Según las autoridades, Diego Salazar, alias “El Flaco”, coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, además del tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y reclutamiento de personas para la organización delictiva. La célula a su cargo fue señalada como parte de la estructura de “Los Salazar”, grupo originario de Sonora históricamente vinculado al Cártel de Sinaloa, al que las autoridades mexicanas atribuyen actividades de tráfico de drogas, extorsión y otros delitos de alto impacto en el norte del país.

El juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los hombres, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán, mientras que las mujeres quedaron internadas en el Centro Penitenciario “Mil Cumbres”, en la misma entidad. Con estas determinaciones, las personas vinculadas a proceso permanecerán privadas de la libertad mientras se desahogan las etapas subsecuentes del procedimiento penal y se determina su responsabilidad en los delitos imputados.

Según información de las instancias de seguridad, la célula de “Los Salazar” investigada en Querétaro operaba como eslabón regional de una red más amplia ligada al Cártel de Sinaloa, con actividades que incluían la extorsión de comerciantes, el cobro de cuotas, el secuestro de víctimas que se oponían a los pagos y el uso de casas de seguridad para mantenerlas privadas de su libertad. Las autoridades federales prevén ampliar las pesquisas para rastrear bienes, propiedades y posibles redes de apoyo logístico en Querétaro y otras entidades, con la finalidad de identificar a otros integrantes y desarticular el alcance regional de la organización.

En los meses previos al operativo del 6 de febrero de 2026, las corporaciones participantes desarrollaron análisis de patrones delictivos y labores de inteligencia, así como vigilancias fijas y móviles en distintos puntos de la entidad, para documentar la estructura y el modo de operación del grupo presuntamente encabezado por “El Flaco”. De acuerdo con estos reportes, la presencia de “Los Salazar” en Querétaro formaría parte de una expansión hacia el centro del país de una organización que se consolidó en el noroeste como brazo armado dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Con la vinculación a proceso de las 30 personas detenidas, el caso quedará en manos del Poder Judicial de la Federación, que deberá resolver en las siguientes etapas procesales la situación jurídica individual de cada imputado con base en las pruebas que presente la FGR. En paralelo, el Gabinete de Seguridad continuará las investigaciones para determinar si existen más células asociadas a “Los Salazar” en la región y para definir nuevas acciones contra las estructuras del Cártel de Sinaloa en el centro del país.