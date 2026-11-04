Vinculan a proceso a secretaria de Bienestar de Uruapan, Michoacán

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar y Política Social de Uruapan del Progreso, Michoacán, imputada por el delito de encubrimiento por favorecimiento dentro de la investigación del homicidio del ex alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La resolución se emitió el 3 de noviembre de 2026, tras desahogarse el plazo constitucional.

La audiencia inicial, correspondiente a la causa penal 345/2026, se celebró a puerta cerrada a petición de la representación social. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los hechos materia del proceso ocurrieron en Uruapan del Progreso.

La determinación judicial se dictó siete días después de la detención de la imputada, concretada el 29 de octubre de 2026 en el fraccionamiento Infonavit Balcones, durante un operativo coordinado entre la agencia ministerial y la Guardia Civil estatal.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, expuso en conferencia de prensa que la intervención judicial derivó del desacato de la servidora pública a los citatorios del Ministerio Público y a una multa previa.

“La detención se llevó a cabo tras ignorar tres citatorios y una multa para llevar a cabo su comparecencia ante esta Fiscalía General del Estado”, puntualizó el vicefiscal.

Según las investigaciones de la FGE, el procesamiento de la funcionaria responde a presuntos actos de favorecimiento posteriores al homicidio y a sus lazos consanguíneos directos con tres de los principales imputados en la planeación y la logística del crimen, cometido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas.

Vargas Rauda es madre de Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas”, ex escolta del ex alcalde independiente, quien fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, por su presunta infiltración para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La imputada también es tía en segundo grado de Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, investigado por extorsión en el sector aguacatero, y de Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, ahijado de la víctima y señalado como presunto informante de la célula criminal.

Con la incorporación de Vargas Rauda al proceso penal, las autoridades contabilizan 34 personas detenidas en relación con las investigaciones por el homicidio del ex alcalde de Uruapan del Progreso. La investigación complementaria deberá cerrarse en un plazo de dos meses, según lo fijado por la autoridad judicial.