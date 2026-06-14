Vinculan a proceso a tres por ataque armado en Iztapalapa, CDMX, que dejó cuatro muertos y ocho heridos

La Fiscalía de la CDMX obtuvo la vinculación a proceso de tres personas identificadas como José “N”, Johan “N” y Eder “N”, por su probable participación en un ataque armado ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, donde cuatro personas murieron y ocho más resultaron lesionadas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2026, cuando los imputados habrían llegado a un inmueble en la colonia Reforma Política, donde se realizaba una convivencia familiar, a bordo de un vehículo y una motocicleta, y presuntamente realizaron disparos de arma de fuego contra los asistentes.

Como resultado de la agresión, tres personas fallecieron en el lugar, entre ellas dos adolescentes, mientras que otras nueve resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Posteriormente, una de las víctimas heridas murió, con lo que la cifra de fallecidos ascendió a cuatro.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizó un vehículo presuntamente vinculado con la agresión. El 11 de mayo, agentes detuvieron a Eder “N” y José “N” en posesión de narcóticos, mientras que Johan “N” fue asegurado ese mismo día por delitos contra la salud.

Derivado de estas detenciones, los tres individuos fueron inicialmente vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como por cohecho, y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Avances en la investigación del ataque en Iztapalapa

Posteriormente, la Fiscalía integró testimonios y diligencias de reconocimiento que permitieron establecer la probable participación de los imputados en el ataque armado. Con base en estos elementos, se obtuvieron órdenes de aprehensión, cumplimentadas el 8 de junio de 2026 por agentes de la Policía de Investigación en el Reclusorio Oriente.

En audiencia celebrada el 12 de junio, el Ministerio Público presentó datos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó la vinculación a proceso de José “N”, Johan “N” y Eder “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, imponiendo prisión preventiva y fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La dependencia informó que continuará con las diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos ocurridos en Iztapalapa y el seguimiento del proceso penal correspondiente, en beneficio de las víctimas directas e indirectas.