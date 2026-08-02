$!Vinculan a proceso a viuda del alcalde de Temoac, Morelos, por extorsión

De acuerdo con la dependencia, la investigación permitió reunir datos de prueba para acreditar la probable participación de Marisol “N” en actividades relacionadas con este delito desde julio de 2025. La institución señaló que presuntamente golpeaba y amenazaba a víctimas para intimidarlas y obligarlas a entregar fuertes sumas de dinero a cambio de no causarles daño.

En la misma audiencia, el juez resolvió que no había elementos suficientes para vincular a proceso a Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, quien también fue imputado por la Fiscalía dentro de la misma investigación por presuntos hechos de extorsión.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto de Morelos obtuvo la vinculación a proceso de Marisol “N”, quien se desempeñaba como presidenta del DIF Municipal de Temoac y viuda del alcalde asesinado Valentín Lavín Moreno, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en perjuicio de víctimas de esa localidad.

La Fiscalía informó que, pese a la resolución respecto a Geovany Emmanuel “N”, las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y desarticular la operación del grupo delictivo que presuntamente opera en la región.

Extorsión en Temoac

El pasado 28 de julio, Marisol “N”, entonces presidenta del DIF Municipal de Temoac, y Geovany Emmanuel “N”, titular de Seguridad municipal, fueron imputados por el delito de extorsión agravada durante una audiencia inicial. En esa diligencia, el juez impuso prisión preventiva como medida cautelar para ambos mientras se definía si serían vinculados a proceso.

En ese momento, la Fiscalía estatal informó que ambos servidores públicos presuntamente participaron desde julio de 2025 en agresiones y amenazas contra habitantes de Temoac para exigirles dinero. Las detenciones fueron presentadas como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

El caso se desarrolla en un contexto de atención sobre la seguridad en Temoac, luego del asesinato del alcalde Valentín Lavín Moreno, esposo de Marisol “N”. Tras ese hecho, el gobierno de Morelos informó que mantiene coordinación con el Ayuntamiento y que la síndica municipal, Esperanza Galván Zavala, asumió temporalmente las funciones de la presidencia municipal conforme a la Ley Orgánica Municipal.

Sobre el homicidio del edil, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible rivalidad entre grupos delictivos. Agregó que también se indagan los presuntos vínculos del alcalde con las células criminales Los Aparicio y Los Hazulco, relacionadas con delitos como secuestro, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio en la región oriente de Morelos.